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Juventuslu futbolculara polis baskını!

01.04.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventuslu futbolcular Dybala, Arthur ve McKennie partide basıldı. Hem koronavirüs karşıtı kuralları ihlal etmek hem de polise mukavemet göstermekten ceza alacak yıldızlara, Juventus kulübü de para cezası vereceğini açıkladı.

Juventuslu futbolculara polis baskını!

Juventuslu oyuncular Paulo Dybala, Arthur Melo ve Weston McKennie, bir ev partisine katılarak koronavirüs önlemlerini ihlal etmeleri nedeniyle kulüpten ceza aldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventuslu Dybala ve Arthur, McKennie'nin evinde toplandı. Komşuların yüksek ses ihbarı üzerine polisler, yerel saatle 23.30 civarında eve geldi. Polisler eve geldiği sırada partinin devam ettiğini fark ettiler.

Polis geldikten sonra müziğin sesi kapatıldı ve kapılar, polislere açılmadı. Polis memurları, partiyi durdurmak ve insanları evlerine dağıtmak için villaya girmeyi başardı. İtalya'da uygulanan 'kırmızı bölge' ve 'koronavirüs karşıtı kurallar'a ihlal olduğu için ceza verdiler. Bu nedenle belirlenecek para cezası dışında kayıt altına alınan Juventuslu oyuncular ve partiye katılan diğer insanlar, güvenlik güçlerine mukavemetten de mahkemece verilecek bir ceza alacaklar.

Juventus, partiye katılan Dybala, Arthur ve McKennie'nin para ceza alacağını duyurdu. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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