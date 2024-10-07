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K ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce K harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.10.2024 19:53
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Türkçemizi meydana getiren bazı sözcükler K harfi ile başlamaktadır. Genel olarak okuma yazma öğrenirken önce alfabemiz öğrenilmektedir. Alfabemizde 8’i ünlü (sesli), 21’i ünsüz (sessiz) olmak üzere toplamda 29 harf mevcuttur. K harfi de bu harflerden biridir. Bu harf ile başlayan birçok Türkçe ve İngilizce kelime, gündelik hayatımızda da kullanılır. Peki, K ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce K harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

K ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce K harfi ile başlayan kelimeler

K harfi, Türk alfabemizin 14. harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. K harfi ile başlayan kelimeler sayı açısından göz önünde bulundurulduğunda 7 binin üzerindedir. Başında K harfi olan Türkçe sözcükler kadar İngilizce kelimeler de bulunmaktadır. İngilizce alanında bu harfle başlayan sözcük sayısı ise yaklaşık olarak 3 binin üzerindedir. Kelimeleri öğrenirken kolaydan zora doğru gitmek, akılda kalması açısından büyük önem taşımaktadır.

K ile başlayan kelimeler nelerdir?

Dilimizde K ile başlayan birçok farklı sözcük vardır. Bu sözcüklerin büyük bir kısmı, hem gündelik konuşmalarda hem de yazılı iletişimlerde karşımıza çıkabilmektedir. K ile başlayan kelimeler, kimi zaman 2 harfli kimi zaman 5 harfli olabilmektedir.

Zengin bir sözcük haznesine sahip olan dilimizde K ile başlayan Türkçe kelimeler listesi epey geniştir. Alfabemizin 14. sırasında konumlanan K harfi aynı zamanda sert sessiz harf olarak da tanımlanmaktadır. Bu bağlamda K harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • K ile başlayan 4 harfli kelimeler: Kaba, kâfi, kati, kaju, kaya, kaza, kano, kart, kanı, karı, kara, kalp, kedi, kaşe, keçe, katı, kilo, keçi, kötü, köşk, koşu, kova gibi.

  • K ile başlayan 5 harfli kelimeler: Kabak, kader, kâbus, kadir, kafes, kaçta, kadın, kahve, kalın, kalan, kahır, kanun, kanca, kalfa, kasis, kapan, kıtır, kemer, keyif, kuzey, komut, kuzen gibi.

  • K ile başlayan 6 harfli kelimeler: Kabile, kafiye, kabaca, kâinat, kafein, kalbur, kalben, kalmak, kamber, kanser, kamara, kandil, kantin, kamera, kapsül, kapmak, kapıda, karlık, kartal, karşıt, küstah, koşmak gibi.

K ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

K ile başlayan İngilizce kelimeler sayı bakımından Türkçe kelimelere göre daha azdır. Türkçe'de 7000 bin civarında bu harfle başlayan sözcük adeti varken, İngilizce alanında ise 3000’in üzerinde sözcük vardır. K harfi Türkçemizde yanına “e” sesli harfi gelerek “ke” şeklinde okunurken İngilizce'de ise bu harf “key – kei” şeklinde okunmaktadır. Kelimenin başında K harfinin yer aldığı İngilizce sözcükleri öğrenirken özellikle daha az harften meydana gelenleri öğrenmek, hafızada kalması açısından önemli olabilmektedir. Bu bağlamda K harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şu şekildedir:

  • Kind: Zarif, kibar
  • King: Kral
  • Keep: Korumak ya da tutmak
  • Key: Anahtar
  • Kid: Çocuk
  • Keypad: Tuş takımı
  • Know: Bilmek
  • Kill: Öldürmek
  • Kettle: Su ısıtıcısı
  • Kind: Çeşit, tür
  • Kidney: Böbrek
  • Kiss: Öpmek
  • Killer: Katil
  • Kidness: Çocukluk
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