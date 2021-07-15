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Beşiktaş'tan G.Saray'a Kaan Ayhan çalımı

15.07.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Karaman transferi sonrasında Beşiktaş için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Beşiktaş'tan G.Saray'a Kaan Ayhan çalımı

Bonservisi elinde olan Kenan Karaman'la sözleşme imzalayan Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Beşiktaş'ın son transferi Kenan Karaman'ın menajeri ile Dolmabahçe'de birlikte yediği yemekte milli futbolcu Kaan Ayhan'ın da yer alması beraberinde transfer dedikodularını da getirdi.

Adı daha önce de Beşiktaş ile anılan Kaan Ayhan'ın yakın arkadaşı Kenan Karaman'ın transferi sonrası Siyah-Beyazlı takımla görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın da transferi için nabız yokladığı Sassuolu'lu Kaan Ayhan için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu öne sürüldü.

İtalyan ekibi Sassuolo'dan ayrılmaya sıcak bakan Kaan için Beşiktaş'ın ise transfer için kiralama formülünü devreye sokmaya çalıştığı ve kısa süre içinde İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

A Milli Takımımız'ın formasını daha önce 40 kez terleten Kaan Ayhan bu karşılaşmalarda 4 kez ağları sarstı.

26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro. Stoper mevkisinde görev yapan Kaan, orta alanda da forma giyebiliyor.

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