Galatasaray Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladı

Galatasaray'da yeni sol bek oyuncusu belli oldu. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.

Ezgjan Alioski, Premier Lig ekibi Leeds United'la sözleşmesi sona ermişti. Trabzonspor da Alioski'yi kadrosuna katmak istemiş ve oyuncuyla görüşme yapmıştı. Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.

BİRÇOK POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.



