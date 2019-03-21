Kaan Kural: Espor’da Fransa’ya göre daha ilerdeyiz

Bilgisayar, internet ve mobil teknolojinin gelişmesiyle son dönemlerin en popüler kariyer alanlarından biri olan Espor İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) düzenlenen ‘Üniversiteliler İçin Espor’ başlıklı panelde konuşuldu. İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) ortaklaşa düzenlediği panele konuşmacı olarak ünlü spor yorumcusu Kaan Kural, Dijital Sporlar Kurucu Ortağı İlker Karaş ve Futbolist CEO’su Sinan Dursunoğlu katıldı.

“EKONOMİK OLARAK DA POTANSİYELİ OLAN BİR ALAN”

Kariyer imkanlarının, e-spor ile geliştirilebilecek iş modellerinin ve oyuncu olmanın konuşulduğu panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, E-spor‘un ekonomik olarak da potansiyeli olan bir alan olduğunu vurguladı.

Tamer, “Espor’un spor olup olmadığı hala dünyada tartışılıyor. Espor, artık gençler tarafından çok fazla oynanan, yarışmalar düzenlenen ve gittikçe büyüyen, ekonomik olarak da büyük bir potansiyeli olan bir alan haine geldi. Bunun adı ne olursa olsun bu olgu yaşayacaktır çünkü bu devam eden bir gerçek. Gençlerin yüzde 80’i dijital oyunlarda vakit geçiriyor ve belki de oran çok daha yüksek. Üniversitelilerin, eğitimcilerin, federasyonların, bu alanla ilgili daha nice konferanslar yaparak gençleri bu aydınlatması gerekiyor” diye konuştu.