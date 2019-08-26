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Kaan Müjdeci'nin son filmi Venedik yolunda

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SİNEMA TV  | 26.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kaan Müjdeci’nin son filmi, ''Iguana Tokyo'', Venedik Film Festivali'nin Venice Gap Financing Market alanına seçildi.

Kaan Müjdeci'nin son filmi Venedik yolunda

İlk filmi “Sivas” ile dünya çapında birçok ödüle layık görülen Kaan Müjdeci’nin ikinci uzun metraj film projesi “Iguana Tokyo”, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamındaki Venice Gap Financing Market’a katılmaya hak kazandı.

Sektör profesyonellerini bir araya getirmeyi amaçlayan market; gelecek vaat eden yapımcı ve yönetmenlerin projelerini tamamlamaları için gerekli görüşmeleri gerçekleştirmelerine imkân sağlıyor.

Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün başrollerini paylaştığı bilim-kurgu filmi “Iguana Tokyo”; sıra dışı hikâyesi ve çekimlerinin büyük bir bölümünün Tokyo’da gerçekleşmesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Film, Tokyo’nun merkezindeki küçük evlerinde sanal gerçeklik oyunu M²’yi oynamaya başlayan bir aileyi anlatıyor. Kurallar basittir; kim kazanırsa evi yönetecektir. Oyun zamanla hayatlarının merkezine oturur, kendi gerçekliklerine dönüşür ve hızlıca aile dinamiklerini değiştirir. Oyunda ne derece iyi oynadıklarına bağlı olarak, aile üyelerinin odaları büyür ya da küçülür. Anne, baba ve kızları Tokyo arasında tırmanan tehlikeli gerginliği yalnızca, besledikleri iguana fark eder.


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Müjdeci Iguana Tokyo Venedik Film Festivali

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