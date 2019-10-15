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Kaan Müjdeci’nin yeni filmi Iguana Tokyo’dan iki teaser birden geldi

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SİNEMA TV  | 15.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

Kaan Müjdeci’nin yeni filmi “Iguana Tokyo”ya ilk bağlantı, aynı anda yayınlanan iki teaser görüntü ile kuruldu!

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan anne, baba ve kızdan oluşan küçük bir ailenin etrafında geçen “Iguana Tokyo”da; ailenin, sanal gerçeklik oyunu olan M²’ye bağlanıp oynamaya başlamasıyla birlikte tırmanan tehlikeli gerginliği, yalnızca ailenin evcil hayvanı olan iguana fark etmesini konu alıyor. Filmde ailenin her bir üyesi, iguananın bakış açısıyla anlatılıyor. Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı olan filmin başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü paylaşıyor.

  1. Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçilen toplam 15 proje arasında yer alan “Iguana Tokyo”, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’dan 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazanmıştı. Japonya’da 1974’ten bu yana Kültür Bakanlığı UNIJAPAN kuruluşu tarafından sağlanan Bunka-cho film fonundan da destek alan film, 76. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında yer alan Venice Gap Financing Market’a katılmıştı.

Kurgusu, “Sarayın Gözdesi” filmiyle “En İyi Film Kurgusu Oscar”ı ödülüne aday gösterilen Yorgos Mavropsaridis tarafından yapılan filmin görüntü yönetmenliğini ise “Altın Ayı” ödülü sahibi “Beden ve Ruh” filminin görüntü yönetmenliğini üstlenmiş olan Máté Herbai üstleniyor. Müziğini Kazuya Nagaya ve Soundwalk’un yaptığı filmin, sanat yönetmenliğini Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven, dijital sanat yönetmenliğini ise Ali Demirel üstleniyor. Kaan Müjdeci ve Ryohei Tsutsui’nin yapımcı, Kanat Doğramacı’nın ise ortak yapımcı olduğu filmin yardımcı yapımcıları arasında ise Tatiana Detlofson, Madlen Kamhi, Tanay Abbasoğlu ve Ali Emir Tapan yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Müjdeci Iguana Tokyo

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