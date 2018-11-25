Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Eski e\u015fi Se\u00e7kin Piriler'den olayl\u0131 bir \u015fekilde bo\u015fanan Duman grubunun solisti Kaan Tang\u00f6ze, 5 ayl\u0131k hamile sevgilisi K\u0131v\u0131lc\u0131m Ural ile Pazar ak\u015fam\u0131 nikah masas\u0131na oturdu.\n\nEvlilik t\u00f6reninin \u00f6ncesinde K\u0131v\u0131lc\u0131m Ural gelinli\u011fiyle kameralara poz verdi. \nPARTNER4 y\u0131ld\u0131r kesmedi\u011fi t\u0131rnaklar\u0131n\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor!\u00dcnl\u00fc oyuncu Tar\u0131k \u00dcnl\u00fco\u011flu\u2019ndan \u00fcz\u00fcc\u00fc haberAleyna Tilki takip\u00e7isine ayar verdi
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