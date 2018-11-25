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Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural evlendi! İşte nikahtan ilk kare

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 21:14 | Son Güncelleme

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile sevgilisi Kıvılcım Ural bu akşam evlendi.

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Eski eşi Seçkin Piriler'den olaylı bir şekilde boşanan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile Pazar akşamı nikah masasına oturdu.

kıvılcım

Evlilik töreninin öncesinde Kıvılcım Ural gelinliğiyle kameralara poz verdi.


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