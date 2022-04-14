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Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaştı! "Hangisi Kaan?"

14.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi Can’ı görenler gözlerine inanamıyor. Urgancıoğlu’nun kardeşiyle olan son fotoğrafını görenler ‘’Hangisi Kaan’’ yorumunu yaptı.

Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaştı! "Hangisi Kaan?"

Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu dizideki başarısının yanında özel hayatıyla da gündem olan ve merak edilen bir oyuncu. Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kaan Urgancıoğlu son olarak kardeşini paylaştı.

Partneri Pınar Deniz ile gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de tanıdık çıktı. Abisi ile benzerliğiyle herkesi şaşırtan Can Urgancıoğlu, meğer abisiyle aynı dizide rol almış!

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AYNI DİZİDE OYNAMIŞLAR

Kaan Urgancıoğlu'nun yıldızının parladığı Kara Sevda dizisinin 31. bölümünde acil tıp teknisyeni olarak kamera önü oyunculuğa adımını atan Can'ın, abisi ile birlikte rol aldığı sahne gündem olmuştu.

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Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz gün de kardeşini paylaşınca bu görüntü yeniden gündeme geldi. Kaan Urgancıoğlu ve kardeşinin benzerliğine ise yorum yağdı. İkilinin fotoğrafını görenler "Hangisi Kaan?" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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