Kaan Urgancıoğlu sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Fotoğraftaki o detay evlilik iddialarını güçlendirdi

Hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığıyla dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu bir çok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak Yargı dizisinde Ilgaz karakterine can veren oyuncunun özel hayatı da merak edilip yakından takip ediliyor. Sevgilisi Burcu Denizer'i paylaşan Kaan Urgancıoğlu hakkında evlilik sorusu gündeme geldi.

Aşk hayatını her zaman gözlerden uzak yaşayan Kaan Urgancıoğlu, Zeynep Oymak ile uzun bir birliktelik yaşamıştı.

42 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu, bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşıyor.

Burcu Denizer'in Kaan Urgancıoğlu'nun yakın arkadaşı Doruk Tirman'ın eski sevgilisi olduğu iddiaları bir süre sosyal medyayı sallamıştı.

Burcu Denizer, Tarsus Amerikan lisesi'nden mezun oldu. ABD'de işletme eğitimi alan Denizer restoran ve kafe işletmeciliğine başladı.

Burcu Denizer şu an popüler kurucusu olduğu restoran ve kafeleri yönetmektedir.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kaan Urgancıoğlu Instagram hesabında sevgilisi Burcu Denizer'in fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta Burcu Denizer'in parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Bu paylaşımın ardından Kaan Urgancıoğlu evleniyor mu, sorusu gündem oldu.



