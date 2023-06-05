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Kaan Urgancıoğlu sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Fotoğraftaki o detay evlilik iddialarını güçlendirdi

05.06.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu sezon finaliyle damga vurmuştu. Bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşayan Kaan Urgancıoğlu hakkında sosyal medyada evlilik iddiaları dönüyordu. Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram hesabında sevgilisini paylaşmasının ardından o detay dikkatlerden kaçmadı.

Kaan Urgancıoğlu sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Fotoğraftaki o detay evlilik iddialarını güçlendirdi

Hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığıyla dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu bir çok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak Yargı dizisinde Ilgaz karakterine can veren oyuncunun özel hayatı da merak edilip yakından takip ediliyor. Sevgilisi Burcu Denizer'i paylaşan Kaan Urgancıoğlu hakkında evlilik sorusu gündeme geldi.

Aşk hayatını her zaman gözlerden uzak yaşayan Kaan Urgancıoğlu, Zeynep Oymak ile uzun bir birliktelik yaşamıştı.

42 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu, bir süredir Burcu Denizer ile aşk yaşıyor.

burcu kaan

Burcu Denizer'in Kaan Urgancıoğlu'nun yakın arkadaşı Doruk Tirman'ın eski sevgilisi olduğu iddiaları bir süre sosyal medyayı sallamıştı.

burcu denizer

Burcu Denizer, Tarsus Amerikan lisesi'nden mezun oldu. ABD'de işletme eğitimi alan Denizer restoran ve kafe işletmeciliğine başladı.

buru denizer 2

Burcu Denizer şu an popüler kurucusu olduğu restoran ve kafeleri yönetmektedir.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kaan Urgancıoğlu Instagram hesabında sevgilisi Burcu Denizer'in fotoğrafını paylaştı.

kaan urgancıoğlu sevgilisi burcu denizer paylaşımı

Fotoğrafta Burcu Denizer'in parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Bu paylaşımın ardından Kaan Urgancıoğlu evleniyor mu, sorusu gündem oldu.


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