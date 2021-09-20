Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'li 'Yargı' ilk bölümüyle 'en çok izlenen dizi' oldu

Zıt karakterlere sahip Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin’in (Pınar Deniz) bir cinayet vakasıyla kesişen yollarını konu alan Yargı dizisi, birinci bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı. Yargı, reyting yarışında tüm kategorilerde 19 Eylül Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Sosyal medyada da gündem olan yapımın ilk bölümü, nefes kesen final sahnesiyle çok konuşuldu.

Yargı, gizemli hikayesi, kurgusu ve ters köşeleriyle de ilk bölümden seyircinin beğenisini kazandı. Dizi, #Yargı etiketi ile tüm gece boyunca Türkiye ve dünya trend listesinde zirveye oturdu.

'Ceylin’, ‘Ilgaz’ ve ‘Pınar Deniz’ gibi etiketlerle de uzun süre TT (Twitter gündemi) listesinde yer alan dizi, oldukça yüksek konuşulma rakamlarına erişti. Yargı’nın ilk bölümü, 35 bin tweet'le, 25 milyon kullanıcıya ulaştı.

YARGI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Yargı’nın ilk bölümünde; Savcı Ilgaz, cinayetle suçlanan kardeşi Çınar’ın (Arda Anarat) masumiyetini kanıtlaması ve onu savunması için Avukat Ceylin’i ikna etti. Bölümün finalinde ölen kızın Avukat Ceylin’in kardeşi olduğunun ortaya çıkması, seyirciye büyük bir sürpriz yaşattı.

Büyük heyecana sahne olan final sahnesinin ardından kardeşinin ölümüyle sarsılan Ceylin’in bir sonraki hamlesinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.



