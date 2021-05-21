Kaan Yalçın kimdir? Alâeddin Muhammed kimdir? Alâeddin Muhammed ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Azerbaycan ve Türk ortak yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yönetmen koltuğunda Nurgissa Almurat otururken, sanat yönetmenliğini ise Reza Himmeti üstleniyor. Beni Bırakma ve Arka Sokaklar gibi dizilerde tanıdığımız Kaan Yalçın ise Alaeddin Muhammet karakterine hayat veriyor.

KAAN YALÇIN KİMDİR?

20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa “Son Türbedar” adlı sinema filmiyle geçmiştir.

Bugüne kadar “Leylan”, “Arka Sıradakiler”, “Yeter”, “Arka Sokaklar”, “Bu Şehir Arkandan Gelecek” ve “Beni Bırakma” gibi projelerde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Alaeddin Muhammed karakterine hayat vermektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Beni Bırakma

Komşular

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Memur Muzaffer

Adanalı

Leylan

Arka Sıradakiler

Arka Sokaklar

ALAEDDİN MUHAMMED KİMDİR?

Alaeddin Muhammed Harezmşah (ö. Aralık 1221) Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 döneminde Harezmşah unvanı ile hükümdarıydı. Saltanatının başında Büyük Selçuklu Devleti'nin çökmesi nedeniyle geniş topraklar elde etmiştir. Fakat sonradan Cengiz Han hükümdarlığı altında genişlemeye başlayan Moğollar ile savaşmak zorunda kalmıştır.

Moğol orduları Harezmşah ülkesini talan ve harap edip halkına büyük zayiat verdirmişlerdir. Alaeddin Muhammed Harezmşah, Moğol ordularına yenilmiş ve sonunda onlar tarafından kovalanıp Hazar Denizi üzerinde bir adaya saklanmıştır. 1221'de ise bu adada açlıktan hayatını kaybetmiştir.



