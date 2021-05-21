MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Kaan Yalçın kimdir? Alâeddin Muhammed kimdir? Alâeddin Muhammed ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Kaan Yalçın kimdir? Alâeddin Muhammed kimdir? Alâeddin Muhammed ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

21.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında 21 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu itibariyle izleyicinin ilgisi çekti. Dizinin oyuncuları arasında bulunan Kaan Yalçın, Alaeddin Muhammed karakterine hayat verecek. Görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin anlatıldığı dizi, başarılı kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kaan Yalçın kimdir? Alâeddin Muhammed kimdir? Alâeddin Muhammed ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Azerbaycan ve Türk ortak yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yönetmen koltuğunda Nurgissa Almurat otururken, sanat yönetmenliğini ise Reza Himmeti üstleniyor. Beni Bırakma ve Arka Sokaklar gibi dizilerde tanıdığımız Kaan Yalçın ise Alaeddin Muhammet karakterine hayat veriyor.

KAAN YALÇIN KİMDİR?

20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa “Son Türbedar” adlı sinema filmiyle geçmiştir.

Bugüne kadar “Leylan”, “Arka Sıradakiler”, “Yeter”, “Arka Sokaklar”, “Bu Şehir Arkandan Gelecek” ve “Beni Bırakma” gibi projelerde rol almıştır.

kaan yalçın3

Şimdilerde ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Alaeddin Muhammed karakterine hayat vermektedir.

kaan yalçın

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Beni Bırakma
  • Komşular
  • Bu Şehir Arkandan Gelecek
  • Memur Muzaffer
  • Adanalı
  • Leylan
  • Arka Sıradakiler
  • Arka Sokaklar

kaan yalçın1

ALAEDDİN MUHAMMED KİMDİR?

Alaeddin Muhammed Harezmşah (ö. Aralık 1221) Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 döneminde Harezmşah unvanı ile hükümdarıydı. Saltanatının başında Büyük Selçuklu Devleti'nin çökmesi nedeniyle geniş topraklar elde etmiştir. Fakat sonradan Cengiz Han hükümdarlığı altında genişlemeye başlayan Moğollar ile savaşmak zorunda kalmıştır.

Moğol orduları Harezmşah ülkesini talan ve harap edip halkına büyük zayiat verdirmişlerdir. Alaeddin Muhammed Harezmşah, Moğol ordularına yenilmiş ve sonunda onlar tarafından kovalanıp Hazar Denizi üzerinde bir adaya saklanmıştır. 1221'de ise bu adada açlıktan hayatını kaybetmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesiCem Yılmaz'dan yeni film müjdesi
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Göçmen çocuk pet şişeyle yüzerek İspanya'ya ulaştı

Göçmen çocuk pet şişeyle yüzerek İspanya'ya ulaştı

Beyoğlu’nda giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

Beyoğlu’nda giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.