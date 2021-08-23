Kaan Yıldırım'dan Hadise yanıtı: Karşı tarafın bir ilişkisi var. Ayıp olur

Hadise Kaan Yıldırım'dan ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yıldırım evliliğin eşiğinden döndüğü eski aşkı Hadise’yle ilgili sorulara ilk kez yanıt verdi.

Yıldırım açıklamasında “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Bu konulara girmem hiç uygun değil. Ayıp olur” dedi.

Hadise, Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşamaya başladı.

Hadise yeni sevgilili Mehmet Dinçerler'e sosyal medyadan "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" diyerek ilan-ı aşk etti. Eski sevgilisi Kaan Yıldırım ise Hadise'nin de çok sevdiği köpeği Benek'i paylaşarak "Gerçekten iğrenç bir hayat" şarkısıyla gönderme yaptı.

