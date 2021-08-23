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  4. Kaan Yıldırım'dan Hadise yanıtı: Karşı tarafın bir ilişkisi var. Ayıp olur

Kaan Yıldırım'dan Hadise yanıtı: Karşı tarafın bir ilişkisi var. Ayıp olur

23.08.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım'dan ayrılır ayrılmaz Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise herkesi şoke etmişti. Hadise'nin eski aşkı Yıldırım ilk kez sorulara yanıt verdi.

Hadise Kaan Yıldırım'dan ayrılır ayrılmaz yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yıldırım evliliğin eşiğinden döndüğü eski aşkı Hadise’yle ilgili sorulara ilk kez yanıt verdi.

Yıldırım açıklamasında “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Bu konulara girmem hiç uygun değil. Ayıp olur” dedi.

Hadise'den Mehmet Dinçerler'e: Gülümsememin sebebi sensin!Hadise'den Mehmet Dinçerler'e: Gülümsememin sebebi sensin!

Hadise, Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşamaya başladı.

Hadise yeni sevgilili Mehmet Dinçerler'e sosyal medyadan "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" diyerek ilan-ı aşk etti. Eski sevgilisi Kaan Yıldırım ise Hadise'nin de çok sevdiği köpeği Benek'i paylaşarak "Gerçekten iğrenç bir hayat" şarkısıyla gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım Mehmet Dinçerler
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