Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu 3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı.
Eski eşlerin dün Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığıkları fotoğraflar takipçilerini heyecanlandırdı.
Aynı dakikalarda paylaşılan günbatımı fotoğrafları "barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu cephesinden yapılan açıklamada bu paylaşımlar için ise 'tamamen tesadüf' denildi.
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