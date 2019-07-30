Mynet Trend

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda boşanan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu yaptıkları son paylaşımla dikkat çekti. Boşanan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu 3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı.

Eski eşlerin dün Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığıkları fotoğraflar takipçilerini heyecanlandırdı.

5d401274c9de3d2bbca087d5

Aynı dakikalarda paylaşılan günbatımı fotoğrafları "barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu cephesinden yapılan açıklamada bu paylaşımlar için ise 'tamamen tesadüf' denildi.


Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Bikinili poz verip bebeğinin adını da açıkladıBikinili poz verip bebeğinin adını da açıkladı
Ayna karşısında iç çamaşırlı selfie! Eleştiri yağdıAyna karşısında iç çamaşırlı selfie! Eleştiri yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu kaan yıldırım

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Ela için iddialı konuştu! "Instagram'ı kapatırım"

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Romantik anlar! O şarkıyı birlikte söylediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülben Ergen’den Yılmaz Erdoğan paylaşımı

Gülben Ergen’den Yılmaz Erdoğan paylaşımı

Ebru Polat'tan Ahmet Hakan'a: Özelden attığın mesajları...

Sert sözler! 'Özelden attığın mesajları...'

Hazal Kaya'dan bikinili poz! Göbeğini gösterdi

Bikinili poz verip bebeğinin adını da açıkladı

Tuba Ünsal'dan ayna karşısında iç çamaşırlı selfie

Ayna karşısında iç çamaşırlı selfie! Eleştiri yağdı

Seray Sever'den fasulye açıklaması: Türk halkı sabırlıdır

Fasulye açıklaması: Türk halkı sabırlıdır

Vedat Milor'a şok! Restoran çalışanları tarafından şiddete uğradı

Vedat Milor'a şok! Restoran çalışanları tarafından şiddete uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.