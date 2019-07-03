Kabak Beğendili Köfte

Malzemeler:

2 adet rendelenmiş kabak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Muskat rendesi

Çeyrek demet ince doğranmış dereotu

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Köfte Malzemeleri:

500 gram kıyma

1 soğanın rendesi

2 dilim ekmek içi

1 diş sarımsak

Çeyrek demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Köfte malzemelerini bir kapta yoğurun, elinizle ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak şekillendirin. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Kabakları bir tavada sıvı yağ ile 3-4 dakika kavurun.

Beğendisi için unu ve yağı bir tencerede kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyerek kıvamlanana kadar karıştırın.

Diğer malzemeleri ve kavrulmuş kabakları karıştırın ve ocaktan alın.

Köfteleri az yağda güzelce kızartın.

Tabağa önce kabak beğendiden ekleyin, kızarmış köfteleri üzerine dizin.

Kızdırılmış biberli yağı servis etmeden önce gezdirin.

Afiyet Olsun



