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Kabak çekirdeğinin faydası nelerdir? Kabak çekirdiği çok yenirse ne olur? Kabak çekirdeği kilo aldırır mı?

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruyemişler ara öğünlerin en büyük dostudur. Kuruyemişlerin faydaları saymakla bitmez. Ancak aralarından bir tanesi yararları ile zirveyi kimseye kaptırmıyor. Protein ve yağ bakımından zengin olan kabak çekirdeği hem sağlıklı olması hem de damakta bıraktığı aromatik tat ile çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilebiliyor.

Kabak çekirdeğinin faydası nelerdir? Kabak çekirdiği çok yenirse ne olur? Kabak çekirdeği kilo aldırır mı?

Kabak çekirdeği içi yani “pepita” (bir Meksika İspanyolcası terimi) bal kabağının oyulmasından çıkan sert beyaz çekirdeklerinin aksine, çoğu kabak çekirdekleri kabuğu olmadan hazır bulunan ve satılan formudur. Çinko ve demir mineralleri açısından zengin olan kabak çekirdeği sağlıklı yağlar olarak bilinen omega 3 yağ asitleri açısından da çok iyi bir kaynaktır. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERİ

100 gram kabak çekirdeği 450 kalori içermektedir. Ortalama olarak 54 gram karbonhidrat, 18.5 gram protein, 19 gram yağ, 77 mg omega 3 yağ asidi, 62 IU A vitamini (günlük ihtiyacın %1’i), 0.1 mg B2 vitamini (günlük ihtiyacın %3’ü), 0.3 mg B3 vitamini (günlük ihtiyacın %1’i), 9 mcg B9 vitamini (günlük ihtiyacın %2’si) 0.1 mg B5 vitamini (günlük ihtiyacın %1’i, 55 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın %6’sı), 3.3 mg demir (günlük ihtiyacın %18’i), 262 mg magnezyum (günlük ihtiyacın %65’i, 92 mg fosfor (günlük ihtiyacın %9’u), 919 mg potasyum (günlük ihtiyacın %26’sı), 18 mg sodyum (günlük ihtiyacın %1’i), 10.3 mg çinko (günlük ihtiyacın %69’u), 0.7 mg bakır (günlük ihtiyacın %34’ü), 0.5 mg manganez (günlük ihtiyacın %25’i) içermektedir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

İnsan vücuduna birçok faydası olan kabak çekirdeği ancak yüksek kalori içeriğinden dolayı gün içerisinde uzmanların belirttiği miktarlarda tüketilmelidir. Haftada 2-3 gün 1 avuç kabak çekirdeğini gün içerisinde tüketerek yararlı etkilerinden yararlanabilirsiniz. Kabak çekirdeğini her gün tüketmek ise kilo verme sürecinizde duraksamalara yol açarken kilo almanıza bile neden olabilmektedir.

Günlük çinko ihtiyacının bir kısmının karşılanmasını sağlayan kabak çekirdeği Dünya sağlık örgütünün de önerdiği tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer almaktadır. Uyku düzeninin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, göz ve cilt sağlığının korunması için çinko önem taşımaktadır. 1 avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacınızın %20 sini karşılamaktadır. Aynı zamanda 1 avuç kabak çekirdeğinde 5 gram protein olmasından dolayı da kilo verme sürecinize yardımcı olan besin grupları arasında yer almaktadır. Protein içeriğinden dolayı uzun süre tok kalmayı sağlayan kabak çekirdeği ara öğünlerinizde tercih edebileceğiniz sağlıklı ve tüketmesi pratik besinlerdendir. Ancak yüksek kalori içeriği nedeniyle 1 avuçtan fazla tüketilmemelidir.

Gün içerisinde tüketilen 1 avuç kabak çekirdeği aynı zamanda günlük magnezyum ihtiyacının yüzde %20 sini karşılayarak kalp ritminin korunması ve tansiyonun düzelmesi gibi metabolik rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri görülmektedir. Ayrıca günlük omega-3, demir ihtiyacının bir kısmının karşılanmasını da sağlayan kabak çekirdeği diyabet hastalığını iyileştirci etkisine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Doğal amino asit içeriği sayesinde de serotonine dönüştürülen tryptophan uyku düzensizliği olan kişiler için de önerilen besin grupları içerisinde yer almaktadır.Kabak çekirdeğinin içeriği sayesinde menopoz döneminde görülen belirtiler hafiflemekte ve erkeklerde ise prostat büyümesini yavaşlatmaktadır.

AŞIRI KABAK ÇEKİRDEĞİ TÜKETİMİNİN SONUÇLARI

Aşırı kabak çekirdeği tüketimi gün içerisinde çok fazla kalori almanıza sebep olurken aynı zamanda yüksek yağ alımıyla birlikte karın ağrısı ve diyareye sebep olabilmektedir. Kilo verme sürecinde olan kişiler bu yüzden diyet uzmanlarının belirttiği miktarlarda almaya özen göstermelidir. Aşırı tüketimi kişilerde kilo almaya sebep olabilmektedir.

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