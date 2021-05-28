Kabak çekirdeğinin faydası nelerdir? Kabak çekirdiği çok yenirse ne olur? Kabak çekirdeği kilo aldırır mı?

Kabak çekirdeği içi yani “pepita” (bir Meksika İspanyolcası terimi) bal kabağının oyulmasından çıkan sert beyaz çekirdeklerinin aksine, çoğu kabak çekirdekleri kabuğu olmadan hazır bulunan ve satılan formudur. Çinko ve demir mineralleri açısından zengin olan kabak çekirdeği sağlıklı yağlar olarak bilinen omega 3 yağ asitleri açısından da çok iyi bir kaynaktır. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

İnsan vücuduna birçok faydası olan kabak çekirdeği ancak yüksek kalori içeriğinden dolayı gün içerisinde uzmanların belirttiği miktarlarda tüketilmelidir. Haftada 2-3 gün 1 avuç kabak çekirdeğini gün içerisinde tüketerek yararlı etkilerinden yararlanabilirsiniz. Kabak çekirdeğini her gün tüketmek ise kilo verme sürecinizde duraksamalara yol açarken kilo almanıza bile neden olabilmektedir.

Günlük çinko ihtiyacının bir kısmının karşılanmasını sağlayan kabak çekirdeği Dünya sağlık örgütünün de önerdiği tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer almaktadır. Uyku düzeninin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, göz ve cilt sağlığının korunması için çinko önem taşımaktadır. 1 avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacınızın %20 sini karşılamaktadır. Aynı zamanda 1 avuç kabak çekirdeğinde 5 gram protein olmasından dolayı da kilo verme sürecinize yardımcı olan besin grupları arasında yer almaktadır. Protein içeriğinden dolayı uzun süre tok kalmayı sağlayan kabak çekirdeği ara öğünlerinizde tercih edebileceğiniz sağlıklı ve tüketmesi pratik besinlerdendir. Ancak yüksek kalori içeriği nedeniyle 1 avuçtan fazla tüketilmemelidir.