Kabak kalye tarifi! MasterChef kabak kalye tarifi: Kabak kalye nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Kabak kalye nasıl yapılır, sorusu MasterChef Türkiye’nin ‘7 bölge 7 yemek’ temalı bölümünü izleyenlerin gündeminde yer aldı. Bu lezzetli yemeği evde denemek isteyenler için kabak kalye tarifine ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER 5 adet büyük boy kabak

100 gr kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet yeşil biber

Yemeğin üstünü 2 parmak geçecek kadar su

TARİF Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve tavada 1 kaşık zeytinyağı ile kavurun.

Kıymayı ekleyip, kıyma pişene kadar kavurmaya devam edin.

Domates salçasını ilave edin, karıştırıp 1-2 dakika daha kavurun ve ocağı kapatın.

Kabakları yıkayın, kabuklarını çatalla hafifçe çizin ve tekerlek şeklinde dilimleyin.

Tencereye kabakları dizin, üzerine kıymalı harcı yayın.

Ortaya birkaç kabak dilimi yerleştirin, kıymalı harç en üstte kalacak şekilde düzenleyin.

Yıkanmış pirinci harç üzerine serpin.

Domates dilimleri ve yeşil biberle tencerenin üzerini süsleyin.

Yemeğin şekli bozulmaması için tencereye bir tabak kapatın.

Kenarından zeytinyağı, tuz ve suyu ekleyin.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!