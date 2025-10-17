YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Kabak kalye tarifi! MasterChef kabak kalye tarifi: Kabak kalye nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Kabak kalye tarifi merak ediliyor. MasterChef Türkiye’nin ‘7 bölge 7 yemek’ temalı bölümünde yarışmacılar, Anadolu’nun eşsiz tatlarından kabak kalye ile hünerlerini sergiledi. Peki, kabak kalye nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım kabak kalye yapılışı…

Kabak kalye tarifi! MasterChef kabak kalye tarifi: Kabak kalye nasıl yapılır, püf noktası nedir?
Sedef Karatay

Kabak kalye nasıl yapılır, sorusu MasterChef Türkiye’nin ‘7 bölge 7 yemek’ temalı bölümünü izleyenlerin gündeminde yer aldı. Bu lezzetli yemeği evde denemek isteyenler için kabak kalye tarifine ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 5 adet büyük boy kabak
  • 100 gr kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 1 çorba kaşığı pirinç
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 2 adet yeşil biber
  • Yemeğin üstünü 2 parmak geçecek kadar su

TARİF

  • Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve tavada 1 kaşık zeytinyağı ile kavurun.
  • Kıymayı ekleyip, kıyma pişene kadar kavurmaya devam edin.
  • Domates salçasını ilave edin, karıştırıp 1-2 dakika daha kavurun ve ocağı kapatın.
  • Kabakları yıkayın, kabuklarını çatalla hafifçe çizin ve tekerlek şeklinde dilimleyin.
  • Tencereye kabakları dizin, üzerine kıymalı harcı yayın.
  • Ortaya birkaç kabak dilimi yerleştirin, kıymalı harç en üstte kalacak şekilde düzenleyin.
  • Yıkanmış pirinci harç üzerine serpin.
  • Domates dilimleri ve yeşil biberle tencerenin üzerini süsleyin.
  • Yemeğin şekli bozulmaması için tencereye bir tabak kapatın.
  • Kenarından zeytinyağı, tuz ve suyu ekleyin.
  • Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gribal hastalıklara karşı ilaç: Soğan kebabı tarifiGribal hastalıklara karşı ilaç: Soğan kebabı tarifi
Vitamin deposu tezgahlarda yerini aldıVitamin deposu tezgahlarda yerini aldı

Anahtar Kelimeler:
kabak Masterchef kabak kapama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.