Balkabağı aroması ve yumuşak dokusuyla tencere yemeklerinden böreklere kadar pek çok tarifte kullanılabilmektedir. Ülkemizde balkabağının en çok sevilen ve tercih edilen hâli geleneksel kabak tatlısıdır. Bu tatlı lezzeti ve nostaljik havasıyla Türk mutfağında oldukça özel bir yere sahiptir. Kabak tatlısının yapımı oldukça kolay olsa da bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Bu noktada kabak tatlısının sert olması için ne yapılması gerektiği sıklıkla merak edilen bir konudur.

Kabak tatlısının sert olması için ne yapılır?

Kabak tatlısı kış aylarının en sevilen tatlılarından biridir. Doğal şekerinden gelen hafif aroması sayesinde hem sağlıklı hem de keyifli bir lezzet sunar. Bu tatlıyı yapan pek çok kişinin karşılaştığı sorun ise kabakların pişme sırasında fazla yumuşayıp dağılmasıdır. Kabak tatlısının hafif sert olması hem kesilmesini kolaylaştırır hem de sunumunu güzelleştirir.

Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

1. Doğru kabak seçimi ve kesimi

Kabağı seçerken etli ve kabuğunun parlak olmasına dikkat edilmelidir. Bu tür iri kabaklar hem daha az su salar hem de pişerken şeklini korur. Dilimleme aşaması da seçimi kadar önemlidir. İnce kesilen kabaklar pişme sırasında hızla yumuşayacaktır. Bu da kolayca dağılmasına neden olur. Tatlının daha sert olması için dilimlerin yaklaşık 2–3 cm kalınlığında kesilmesi gerekir.

2. Şeker dengesi

Kabak tatlısının kıvamını etkileyen en önemli faktörlerden biri şekerin miktarı ve ne zaman eklendiğidir. Şeker kabaktan su çekme özelliğine sahiptir. Bu nedenle şekeri bir anda ve çok fazla eklemek kabakların yumuşamasına yol açabilir. Tatlının daha sert olması için şekeri dilimlerin üzerine azar azar serpmek gerekir.

3. Pişirme sıcaklığı

Çok düşük ısıda uzun süre pişirmek kabakların su çekerek gereğinden fazla yumuşamasına neden olur. Bunun yerine orta ateşte kontrollü bir pişirme yöntemi uygulanması tercih edilmelidir. Pişirme sırasında tencerenin kapağını tamamen kapatmamak buharın dışarı çıkmasını sağlar. Bu sayede kabak buharı emmez ve yumuşamaz.

4. Su kullanımı

Sert kabak tatlısının püf noktalarından biri de fazla su eklememektir. Kabak zaten şekerle temas ettiğinde kendi suyunu bırakır. Bu yüzden fazladan su eklenmesi kabağın yumuşamasına ve hatta dağılmasına yol açabilir.

5. Dinlendirme

Kabak tatlısı piştikten hemen sonra tam kıvamını göstermez. Tatlının sertleşmesi ve şekerinin emilmesi için mutlaka dinlendirilmesi gerekir. Bu yüzden piştikten sonra oda sıcaklığında ya da buzdolabında bir süre bekletilmelidir.