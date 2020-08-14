Daha önce böyle bir makarna yemediniz! İşte kıymalı kabak spagetti tarifi!

Kabağı çok seviyorsanız ve daha önce hiç böyle bir kabak yemediyseniz bu tarife bayılacaksınız. Gerçek anlamda bir makarna olmasa da görünümüyle, renkleriyle ve iştah açan kokusuyla çocuklarınıza bile yedirebileceğiniz enfes bir lezzet bu. İşte size klasik kıymalı makarnayı unutturacak lezzetteki kabak spagettinin tarifi…
MALZEMELER
MAKARNA İÇİN:
2 adet Girit kabağı
8 adet cherry domates
12 adet fesleğen yaprağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
2 tatlı kaşığı balzamik sirke
1 çay kaşığı tuz
KIYMALI SOS İÇİN:
250 gram az yağlı dana kıyma
1 adet soğan
1 adet domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
HAZIRLANIŞI
İlk olarak suyu derin bir tencerenin içine koyarak kaynatmaya başlayın.
Kabakları güzelce yıkayarak fırçalayın ve kabuklarını soymadan ince ince mandolin rende ile kabakları rendeleyin.
Daha sonra bir kasenin içine soğuk su ekleyin. Suyun soğuk olması için buz parçaları ekleyebilirsiniz.
Tenceredeki suyunuz kaymaya başladığında rendelediğiniz kabakları suyun içine atın ve tuzunu da ilave edin.
Tekrar kaynamaya başlayan sudaki kabakları 1 dakika sonra suyun içinden çıkarın ve süzdükten sonra soğuk suyun içine atın. Yaptığınız bu işlem sayesinde hem kabaklarınızın rengi daha canlı kalacak hem de kabaklarınızın kendi sıcaklıklarında daha fazla pişmesini engelleyeceksiniz.
4-5 dakika soğuk suda bekleyen kabakları alın ve süzgeçten geçirerek suyunun iyice süzülmesini sağlayın.
Kabakların sosu için fesleğeni incecik kıyın.
Kıyılan fesleğenin içine zeytinyağı, balzamik sirke, parmesan peyniri ve ortadan ikiye böldüğünüz cherry domatesleri ekleyip karıştırın. Dilerseniz sosu robottan da çekebilirsiniz.
Suyunu süzdüğünüz kabakları derin bir tavanın içine alın ve hazırladığınız sos ile birlikte harmanlayın.
Kabaktan hazırladığınız spagettiniz hazır. Şimdi sırada makarnanızı daha fazla lezzet katacak olan kıymalı sos var.
Kıymalı sos için zeytinyağını tencerede ısıtın ve küp küp doğradığınız soğanları içine ekleyin.
Soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Yumuşayan soğanların içine kıymayı da ekleyerek kıyma suyunu çekene kadar kavurun.
Kıyma kavrulunca salçaları ve domates rendesini ekleyin.
Ardından sosun baharatlarını ve tuzunu da ekledikten sonra sosu ocaktan alın.
Servis tabağına ilk olarak kabakları, daha sonra da hazırladığınız kıymalı sosu ekleyin. Üzerine fesleğen yaprağı, rendelenmiş parmesan peyniri ve cherry domateslerle birlikte servis yapın.
https://www.milliyet.com.tr/pembenar/kabagi-hic-boyle-yemediniz-kabak-spagetti-tarifi-6185251
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