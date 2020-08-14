Daha önce böyle bir makarna yemediniz! İşte kıymalı kabak spagetti tarifi!

Kabağı çok seviyorsanız ve daha önce hiç böyle bir kabak yemediyseniz bu tarife bayılacaksınız. Gerçek anlamda bir makarna olmasa da görünümüyle, renkleriyle ve iştah açan kokusuyla çocuklarınıza bile yedirebileceğiniz enfes bir lezzet bu. İşte size klasik kıymalı makarnayı unutturacak lezzetteki kabak spagettinin tarifi…

MALZEMELER

MAKARNA İÇİN:

2 adet Girit kabağı

8 adet cherry domates

12 adet fesleğen yaprağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

2 tatlı kaşığı balzamik sirke

1 çay kaşığı tuz

Taze fesleğen

KIYMALI SOS İÇİN:

250 gram az yağlı dana kıyma

1 adet soğan

1 adet domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI