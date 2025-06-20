Kabin ekibi tuvalette not buldu! Pilota gösterince acil iniş yapıldı! F-16 uçakları bile alarma geçti

TUI'ye ait BY6422 sefer sayılı uçuşta görevli kabin ekibi, uçuş sırasında bulduğu not nedeniyle uçağa acil iniş yaptırdı.

Portekiz hava sahasında bulunan uçak için acil durum ilan edildi. Portekiz Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki F-16 savaş uçağı alarma geçti ve TUI uçağına eşlik etti.

"UÇAKTA BOMBA VAR"

Uçakta bomba olduğu yazan not sebebiyle inişin ardından bomba imha uzmanları ve özel ekipler uçağa sevk edildi. Yetkililer uçakta herhangi bir patlayıcıya rastlamadıklarını duyurdu.

La Voz de Lanzarote gazetesinin aktardığına göre uçağın yaptığı bomba ihbarı ilk etapta ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi. Şimdi ise notu kimin yazdığını bulmak için soruşturma başlatıldı.