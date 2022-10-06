Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Dokunduğunu fark ettiği şey karşısında şoke oldu

Yaklaşık 3 yıl boyunca marka bünyesinde çalıştığını anlatan Rachel isimli genç kadın, olayın mağazanın oldukça kalabalık olduğunu bir Cumartesi günü yaşandığını anlattı. Bir müşteriye deneme kabinlerini gösterdi. Daha sonra onun herhangi bir şey satın almadan kabinden ayrıldığını görünce, kıyafetleri orada bıraktığını ve temizlenmesi gerektiğini bilerek kabine döndü.

İNANAMADI

Her yer spor sütyenleriyle doluydu ve Rachel onları almak için eğildi. Genç kadın "Bir tane daha kapmak için eğildim ama başka bir şeye dokundum. Sonunda gördüğüm şey büyük bir dışkı parçası oldu. Ona elimle dokunmuştum!" diye anlattı. Müdürüne haber verdikten sonra kabini temizlemeye devam eden Rachel, daha sonra satış katına geri dönerken, herhangi bir kınama olmadan mağazayı terk etti.

İŞTEN AYRILDI

İkinci bir videoda, dışkının görüntüsüne de yer veren Rachel, olayın ardından mağazadaki işinden ayrıldığını ancak bunun olayla ilgisi olmadığını söyledi. Bir teknoloji stajı için işinden ayrıldığını aktaran Rachel, Victoria's Secret'ın çalışmak için harika bir şirket olduğunu belirtti.

TEK KİŞİ DEĞİLDİ

Rachel'ın videosuna yapılan yorumlara bakılırsa, dışkılayan bir müşteriyle uğraşmak zorunda kalan tek Victoria's Secret çalışanı o değildi. Birkaç kullanıcıda yorumlar kısmında benzer deneyimler yaşadıklarını aktarmışlardı.



