'Kabız' deyip gönderdiler, 1 hafta sonra...

İngiltere'de yaşayan 3 yaşındaki Aoife Flanagan-Gibb isimli kız çocuğu kalçasındaki ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorların 'kabız' teşhisi koyup evine gönderdiği küçük kız 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
KABIZ DEYİP EVE GÖNDERDİLER
Gibb'in kalçasında tümör olduğunu fark edemeyen doktorlar, küçük kıza 'kabız' teşhisi koyup eve gönderdiler.
BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneden döndükten sonra dayanılmaz acılar çekmeye başlayan talihsiz çocuk, yaklaşık 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR
Acılı aile, başka çocukların yaşaması için kızlarının bazı organlarını bağışladığını ve kanser olan çocuklara maddi-manevi yardımda bulunmak amacıyla yardım derneklerine bağışta bulunduklarını açıkladı.
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