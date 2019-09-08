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'Kabız' deyip gönderdiler, 1 hafta sonra...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 08.09.2019 03:02 | Son Güncelleme

İngiltere Essex'te yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğu Aoife Flanagan-Gibb'in annesi, kızının kalçasında bir sorun olduğunu görünce, soluğu hastanede aldı.

İngiltere'de yaşayan 3 yaşındaki Aoife Flanagan-Gibb isimli kız çocuğu kalçasındaki ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorların 'kabız' teşhisi koyup evine gönderdiği küçük kız 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

KABIZ DEYİP EVE GÖNDERDİLER

Gibb'in kalçasında tümör olduğunu fark edemeyen doktorlar, küçük kıza 'kabız' teşhisi koyup eve gönderdiler.

BİR HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden döndükten sonra dayanılmaz acılar çekmeye başlayan talihsiz çocuk, yaklaşık 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

Acılı aile, başka çocukların yaşaması için kızlarının bazı organlarını bağışladığını ve kanser olan çocuklara maddi-manevi yardımda bulunmak amacıyla yardım derneklerine bağışta bulunduklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere essex Aoife Flanagan

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