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Kabızlık çeken kadın tuvalette zorlanırken hafızasını kaybetti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Bilim dünyası her gün yeni bir ilginç vakayı gün yüzüne çıkarıyor. Uzun zamandır kabızlık problemi yaşayan bir kadın yine tuvalette zor anlar geçirdiği bir sırada hafızasının son 10 yılını aniden kaybetti.

Kabızlık çeken kadın tuvalette zorlanırken hafızasını kaybetti!

Hong Kong'da yaşanan olayda kadına nadir rastlanan bir hastalık olan 'transient global amnesia' (geçici küresel amnezi) teşhisi kondu. Ani gelen hafıza kaybının da bu hastalığın bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Yaklaşık sekiz saat boyunca son on yılını hatırlamayan kadının hafıza kaybını yaşadığı sırada tuvalette sıkıntılı dakikalar geçirdiği aktarıldı. Bir geceyi hastanede geçirdikten sonra hafızası yerine gelen kadın hala son 7-8 saatini hatırlamıyor.

Nörolog Dr. Peng Jiaxiong tuvalette çok fazla ıkınmanın teorik olarak hafıza kaybına neden olabileceğini belirtti.

"Eğer fizyolojik olarak çok fazla ıkınırsanız, beyne giden damarlardan birini koparabilirsiniz. Aynı risk eğer çok ağır bir şey kaldırmaya çalışırsanız da ortaya çıkar" dedi doktor.

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hafıza kaybı amnezi Hong Kong kadın

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