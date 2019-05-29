Kabızlık çeken kadın tuvalette zorlanırken hafızasını kaybetti!

Hong Kong'da yaşanan olayda kadına nadir rastlanan bir hastalık olan 'transient global amnesia' (geçici küresel amnezi) teşhisi kondu. Ani gelen hafıza kaybının da bu hastalığın bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Yaklaşık sekiz saat boyunca son on yılını hatırlamayan kadının hafıza kaybını yaşadığı sırada tuvalette sıkıntılı dakikalar geçirdiği aktarıldı. Bir geceyi hastanede geçirdikten sonra hafızası yerine gelen kadın hala son 7-8 saatini hatırlamıyor.

Nörolog Dr. Peng Jiaxiong tuvalette çok fazla ıkınmanın teorik olarak hafıza kaybına neden olabileceğini belirtti.

"Eğer fizyolojik olarak çok fazla ıkınırsanız, beyne giden damarlardan birini koparabilirsiniz. Aynı risk eğer çok ağır bir şey kaldırmaya çalışırsanız da ortaya çıkar" dedi doktor.

