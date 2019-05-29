Kabızlık çeken kadın tuvalette zorlanırken hafızasını kaybetti!

Hong Kong'da yaşanan olayda kadına nadir rastlanan bir hastalık olan 'transient global amnesia' (geçici küresel amnezi) teşhisi kondu. Ani gelen hafıza kaybının da bu hastalığın bir göstergesi olduğu kaydedildi.
Yaklaşık sekiz saat boyunca son on yılını hatırlamayan kadının hafıza kaybını yaşadığı sırada tuvalette sıkıntılı dakikalar geçirdiği aktarıldı. Bir geceyi hastanede geçirdikten sonra hafızası yerine gelen kadın hala son 7-8 saatini hatırlamıyor.
Nörolog Dr. Peng Jiaxiong tuvalette çok fazla ıkınmanın teorik olarak hafıza kaybına neden olabileceğini belirtti.
"Eğer fizyolojik olarak çok fazla ıkınırsanız, beyne giden damarlardan birini koparabilirsiniz. Aynı risk eğer çok ağır bir şey kaldırmaya çalışırsanız da ortaya çıkar" dedi doktor.
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum