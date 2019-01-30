YEMEK

Kabızlık problemi yaşayanların bağırsak hareketlerini hızlandıracak 6 gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

Düzensiz bağırsak hareketleri yaşıyorsanız kabız olmaktan kurtulamazsınız. Diyetinize dahil edeceğiniz bu 8 gıda sayesinde vücut fonksiyonlarınızın doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kabızlık problemi yaşayanların bağırsak hareketlerini hızlandıracak 6 gıda

Sindirim sistemi sorunları yaşam kalitesini neredeyse yarı yarıya düşürür. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen kabızlık sorunun kurtulmak için beslenme planınızı gözden geçirmelisiniz. Yapacağınız birkaç ufak değişikliklerle yeniden sağlığınıza kavuşmanız mümkün...

1. Elma

elma

Kabızlık sorununu gidermek için lif oranı yüksek gıdalarla beslenmek gerekir. Elma da bu müthiş yiyeceklerden biridir. İçinde bulunan pektin sayesinde bağırsak hareketlerini canlandırır. Bunun için her gün bir adet elma yemeniz önemli.

2. Kuru üzüm

üzüm

Laksatif etki gösteren sorbitol ve fruktoz içeren kuru üzüm aynı zamanda lif bakımından da kuvvetlidir. Her gün bir avuç tüketilmesi önerilir.

3. Keten tohumu

keten
Bir çorba kaşığı keten tohumunda 2 gram lif bulunur. Kabızlık sorunu yaşayanlar için ilaç gibi etkilidir. Üstelik tadı da son derece lezzetlidir. Keten tohumunu omletlerinize ekleyebilir, yoğurtla karıştırarak tüketebilir ya da smoothie yapımında kullanabilirsiniz.

4. Portakal

p

Özellikle portakalın posasında bulunan lifler, sindirim sisteminin doğru çalışması için değerlidir.

5. Yoğurt

yogurt

Zararlı bağırsak bakteri ve mantarlarını yok eder. İçindeki laktobasil probiyotik bakteriler, sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı olur. Ancak bunun için ev yoğurdu tüketmelisiniz.

6. Kivi

kivi

Bir adet kivide ortalama 5 gram lif bulunur. C vitamini bakımından zengin olan bu meyve güçlü bir antioksidam deposudur.

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