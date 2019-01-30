Kabızlık problemi yaşayanların bağırsak hareketlerini hızlandıracak 6 gıda

Sindirim sistemi sorunları yaşam kalitesini neredeyse yarı yarıya düşürür. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen kabızlık sorunun kurtulmak için beslenme planınızı gözden geçirmelisiniz. Yapacağınız birkaç ufak değişikliklerle yeniden sağlığınıza kavuşmanız mümkün...

1. Elma

Kabızlık sorununu gidermek için lif oranı yüksek gıdalarla beslenmek gerekir. Elma da bu müthiş yiyeceklerden biridir. İçinde bulunan pektin sayesinde bağırsak hareketlerini canlandırır. Bunun için her gün bir adet elma yemeniz önemli.

2. Kuru üzüm

Laksatif etki gösteren sorbitol ve fruktoz içeren kuru üzüm aynı zamanda lif bakımından da kuvvetlidir. Her gün bir avuç tüketilmesi önerilir.

3. Keten tohumu



Bir çorba kaşığı keten tohumunda 2 gram lif bulunur. Kabızlık sorunu yaşayanlar için ilaç gibi etkilidir. Üstelik tadı da son derece lezzetlidir. Keten tohumunu omletlerinize ekleyebilir, yoğurtla karıştırarak tüketebilir ya da smoothie yapımında kullanabilirsiniz.

4. Portakal

Özellikle portakalın posasında bulunan lifler, sindirim sisteminin doğru çalışması için değerlidir.