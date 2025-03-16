Kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi! Ten rengi değişince...

Mide ağrıları ve sindirim sorunları yaşayan 46 yaşında olan Kev Coles, kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti. Coles, doktora gittiğinde kendisine müshil verilerek evine gönderildi. Evde normalin dışında terlemeye başlayan Coles, ten renginin de yavaş yavaş sararmaya başladığını fark etti.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Hastanede kendisine detaylı yapılan tetikler sonucunda talihsiz adam bağırsak kanseri olduğunu öğrendi. Son evrede olduğu söylenen doktolar kendisine sadece birkaç ay ömrü kaldığını söyledi. Bağırsağında bulunan 9 cm büyüklüğünde tümör, cildinde sarılığa neden olmuştu.

35 kilo veren Coles artık hareket etme kabiliyetini de kaybetmeye başladı. Doktorlar yaşama ihtimalinin olmadığını söylüyor.