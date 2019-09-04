YEMEK

Kabızlık sorununu ortadan kaldıran doğal ilaç: Erik şurubu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 04.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Sindirim sorunlarının başında gelen kabızlıktan kurtulmak için ev yapımı doğal tariflerden destek alabilirsiniz. Kuru erik bu rahatsızlığın adeta ilacı. Beslenme şeklinizi düzene sokup bir de erik şurubundan faydalanırsanız kabızlık sorunundan kısa sürede kurtulmanız mümkün.

Kabızlık sorununu ortadan kaldıran doğal ilaç: Erik şurubu

Bağırsak hareketlerinin gerçekleşmemesi sonucunda sindirim sıkıntıları başlar. Kabızlığın yanı sıra meydana gelen gaz birikmesi ve karın ağrısı da hayatı kabusa çevirir. Kabızlığa neden olan şeylerin başında ise beslenme bozukluğu gelir. Yeteri kadar sıvı tüketmeme, lifli gıdaların tüketimini azaltmak sindirim sistemini doğrudan etkiler. İkinci bir neden ise strestir.

Bağırsak hareketlerinin gerçekleşmesi için ev yapımı şurup hazırlayacağız.

kuru erik (2)

MALZEMELER
10 adet kuru erik
Bir limonun suyu
1/2 bardak su

YAPILIŞI

Kuru erikleri ve limon suyunu miksere alın ve yaklaşık 3 dakika boyunca karıştırın.
Arından suyu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserde karıştırmaya devam edin.

NASIL TÜKETİLİR?

Sabah kahvaltıdan önce 3 kaşık akşam yemeğinden önce ise ise 2 yemek kaşığı için. Yemeklerden yarım saat önce tüketmeye özen gösterin. Erik şurubunu cam kavanozda saklayın.

ERİK ŞURUBUNUN FAYDALARI

şurup

Kimyasal içermez, yüzde yüz doğal bir üründür.
Yan etkisi yoktur.
Vücuda enerji verir, oldukça besleyici bir karışımdır.
Yapımı son derece kolaydır.
Zengin bir lif kaynağıdır, antienflamatuvar özelliği bulunur.
Bakteriyel floranın pH dengesini değiştirmez.

kızartma

Şurubu içerken bunun yanı sıra bir de yemek listenizi gözden geçirin. Günde en az 2 litre su için ve yemek listenize lifli gıdaları dahil edin. Şekerli yiyeceklerden, konservelerden, kızarmış besinlerden ve yüksek sodyum içeren besinlerden bu süreçte uzak durmalısınız...

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