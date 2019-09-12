Kabuğuyla beraber yemeniz gereken 10 meyve ve sebze

Bazı meyve ve sebzeleri soyarak yemek onların vitaminlerini çöpe atmak ile aynı anlama geliyor. Bahsedeceğimiz bu besinleri gönül rahatlığıyla kabuklu bir şekilde tüketebilir ve sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz:

SALATALIK



Lif ve potasyum açısından zengin olan salatalık, kardiyovasküler hastalığa, iltihaba ve kansere karşı koruma sağlar. Bunun nedeni ise flavonoidler, lignanlar ve triterpenleri içermesidir. Siz de salatalığın bu etkilerinden faydalanmak istiyorsanız kabuğunu soymadan yemelisiniz. Çünkü bu saydığımız önemli bileşenler kabukta yoğun bir şekilde bulunur.

PATATES



Patatesin kabuğu, iç kısmından çok daha fazla yararlıdır. Lif, kalsiyum, fosfor, potasyum, A ve K vitaminleri patatesin kabuğunda yoğundur.

ELMA



Elmanın kabuğu pektin yönünden zengindir. Bu sayede kan şekerini düzenler. Elma kabuğunda bulunan fotokimyasallar ise birçok rahatsızlığın önüne geçer.

HAVUÇ



Sağlığımız için son derece yararlı besinlerden biri de bu kök sebzedir. Havucun dış yüzeyi karotenoidler, terpenler ve polifenoller açısından güçlüdür. Bu bileşenler ise kronik hastalıklara, kansere, tip 2 diyabete karşı koruma sağlar.