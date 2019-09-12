Kabuğuyla beraber yemeniz gereken 10 meyve ve sebze

Bazı meyve ve sebzeleri soyarak yemek onların vitaminlerini çöpe atmak ile aynı anlama geliyor. Bahsedeceğimiz bu besinleri gönül rahatlığıyla kabuklu bir şekilde tüketebilir ve sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz:
SALATALIK
Lif ve potasyum açısından zengin olan salatalık, kardiyovasküler hastalığa, iltihaba ve kansere karşı koruma sağlar. Bunun nedeni ise flavonoidler, lignanlar ve triterpenleri içermesidir. Siz de salatalığın bu etkilerinden faydalanmak istiyorsanız kabuğunu soymadan yemelisiniz. Çünkü bu saydığımız önemli bileşenler kabukta yoğun bir şekilde bulunur.
PATATES
Patatesin kabuğu, iç kısmından çok daha fazla yararlıdır. Lif, kalsiyum, fosfor, potasyum, A ve K vitaminleri patatesin kabuğunda yoğundur.
ELMA
Elmanın kabuğu pektin yönünden zengindir. Bu sayede kan şekerini düzenler. Elma kabuğunda bulunan fotokimyasallar ise birçok rahatsızlığın önüne geçer.
HAVUÇ
Sağlığımız için son derece yararlı besinlerden biri de bu kök sebzedir. Havucun dış yüzeyi karotenoidler, terpenler ve polifenoller açısından güçlüdür. Bu bileşenler ise kronik hastalıklara, kansere, tip 2 diyabete karşı koruma sağlar.
PATLICAN
Flavonoid içeren patlıcan, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kanser hücreleriyle savaşır. Patlıcanın eti kadar kabuğu da sağlığımız açısından etkilidir. Patlıcan kabuğu, B1 ve B6 vitaminleri, folat, niasin, bakır ve manganez açısından zengindir. Bu sebeple patlıcanları kabuklu tüketmek her zaman daha iyidir. Eğer kalın kabuklu olmasını istemiyorsanız bunun için daha ufak patlıcanları tercih edebilirsiniz.
KİVİ
Kivi, iyi bir C vitamini kaynağıdır. E, K vitaminleri, folat, potasyum, bakır ve manganez içermektedir. Birçoğumuz kivinin kabuğuna bile dokunamaz ama kabuklu halde tüketiminden çok daha fayda sağlayacağımız kesindir. Kiviyi tüylerinden arındırmak için yıkamadan önce ovmanız yeterli olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum