YEMEK

Kabuğuyla beraber yemeniz gereken 10 meyve ve sebze

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Bazı yemek yeme alışkanlıklarımızı etraftan görerek kazanırız ve bunları değiştirmeyiz. Bilinçli olarak öğrenilmeyen bu alışkanlıklar zaman zaman yanlış olabiliyor; örneğin birçok meyve ve sebzenin kabuğunu soyarak tüketmek gibi. Bahsedeceğimiz bu besinleri kabuklarıyla beraber tüketerek gerçek anlamda sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

Kabuğuyla beraber yemeniz gereken 10 meyve ve sebze

Bazı meyve ve sebzeleri soyarak yemek onların vitaminlerini çöpe atmak ile aynı anlama geliyor. Bahsedeceğimiz bu besinleri gönül rahatlığıyla kabuklu bir şekilde tüketebilir ve sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz:

SALATALIK
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Lif ve potasyum açısından zengin olan salatalık, kardiyovasküler hastalığa, iltihaba ve kansere karşı koruma sağlar. Bunun nedeni ise flavonoidler, lignanlar ve triterpenleri içermesidir. Siz de salatalığın bu etkilerinden faydalanmak istiyorsanız kabuğunu soymadan yemelisiniz. Çünkü bu saydığımız önemli bileşenler kabukta yoğun bir şekilde bulunur.

PATATES
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Patatesin kabuğu, iç kısmından çok daha fazla yararlıdır. Lif, kalsiyum, fosfor, potasyum, A ve K vitaminleri patatesin kabuğunda yoğundur.

ELMA
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Elmanın kabuğu pektin yönünden zengindir. Bu sayede kan şekerini düzenler. Elma kabuğunda bulunan fotokimyasallar ise birçok rahatsızlığın önüne geçer.

HAVUÇ
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Sağlığımız için son derece yararlı besinlerden biri de bu kök sebzedir. Havucun dış yüzeyi karotenoidler, terpenler ve polifenoller açısından güçlüdür. Bu bileşenler ise kronik hastalıklara, kansere, tip 2 diyabete karşı koruma sağlar.

PATLICAN
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Flavonoid içeren patlıcan, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kanser hücreleriyle savaşır. Patlıcanın eti kadar kabuğu da sağlığımız açısından etkilidir. Patlıcan kabuğu, B1 ve B6 vitaminleri, folat, niasin, bakır ve manganez açısından zengindir. Bu sebeple patlıcanları kabuklu tüketmek her zaman daha iyidir. Eğer kalın kabuklu olmasını istemiyorsanız bunun için daha ufak patlıcanları tercih edebilirsiniz.

KİVİ

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Kivi, iyi bir C vitamini kaynağıdır. E, K vitaminleri, folat, potasyum, bakır ve manganez içermektedir. Birçoğumuz kivinin kabuğuna bile dokunamaz ama kabuklu halde tüketiminden çok daha fayda sağlayacağımız kesindir. Kiviyi tüylerinden arındırmak için yıkamadan önce ovmanız yeterli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
kabuğu soyulmayan meyveler kabuklarıyla beraber yenilebilen meyve ve sebzeler sağlık ve beslenme

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