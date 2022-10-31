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Kabul eş anlamlısı nedir? Kabul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller, etkileşime girdiği diğer milletlerin dillerinden kelimeler alır ve o dillere kelimeler verir. Bu kelimeler alışveriş sırasında belli değişimlere uğrar ve günlük kullanım halini alır. Türkçe de diğer dillerden etkilenen bir dildir ve en çok etkilendiği dillerden biri de Arapçadır. Peki, Arapçadan dilimize geçmiş olan kabul kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Kabul eş anlamlısı nedir? Kabul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin etkileşime girdiği birçok dil bulunmaktadır. Yıllar içerisinde milletlerin birbiri ile olan ilişkisi dolayısıyla Arapça en çok kelime alışverişinin yapıldığı dil olmuştur. Kabul kelimesi de bunlardan biridir. Alma, alış anlamlarına gelen kabul kelimesi Arapçada "ḳbl" kökünden gelmektedir. Arapçada "ḳabūl" haâinde kullanılan bu kelime Türkçeye geçerek evrilmiş ve zamanla "kabul" kelimesi hâlini alarak günümüzde kullanılmaya başlanmıştır.

Kabul kelimesi Arapçada "alma" ve "alış" anlamlarından gelmektedir. Türkçeye de bu anlamıyla birlikte geçmiş ve günlük kullanımla birlikte "bir şeye razı gelme, onay verme" anlamına evrimleşmiştir. Günümüzde bu anlamıyla kullanılan kabul kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı ise şu şekildedir:

  • Bir şeye isteyerek razı olma
  • Konukları veya işi olanları yanına, katına alma
  • Sunulan bir şeyi, armağanı alma
  • Bir öneriyi uygun bulma, onaylama
  • Bir yere alınma
  • Akseptans
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Kabul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Farklı bir dilden alınan kabul kelimesiyle aynı anlama gelen Türkçede hâlihazırda kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Kabulün eş anlamlısı kelimeler konuşma dilinde çok kullanılmayan kelimelerdir. Kabul eş anlamlısı kelimeler:

  • Akseptans
  • İkrar
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Kabulün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kabul kelimesi Türkçede sık kullanılan bir kelimedir ancak kabul kelimesinin eş anlamı olan kelimeler çok sık tercih edilmeyen kelimelerdir. Kabulün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Yeni poliçesine akseptans imzasını attıktan sonra acenteden çıkmıştı.
  • Onun büyüklüğüne cümle ikrar eylemişti.
  • Ev sahibi varken başkasına ikrar düşmez.
  • Yurt dışındaki okuldan akseptans belgesini alınca mutluluktan çılgına dönmüştü.
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