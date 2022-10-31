Kabul eş anlamlısı nedir? Kabul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin etkileşime girdiği birçok dil bulunmaktadır. Yıllar içerisinde milletlerin birbiri ile olan ilişkisi dolayısıyla Arapça en çok kelime alışverişinin yapıldığı dil olmuştur. Kabul kelimesi de bunlardan biridir. Alma, alış anlamlarına gelen kabul kelimesi Arapçada "ḳbl" kökünden gelmektedir. Arapçada "ḳabūl" haâinde kullanılan bu kelime Türkçeye geçerek evrilmiş ve zamanla "kabul" kelimesi hâlini alarak günümüzde kullanılmaya başlanmıştır.

Kabul kelimesi Arapçada "alma" ve "alış" anlamlarından gelmektedir. Türkçeye de bu anlamıyla birlikte geçmiş ve günlük kullanımla birlikte "bir şeye razı gelme, onay verme" anlamına evrimleşmiştir. Günümüzde bu anlamıyla kullanılan kabul kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı ise şu şekildedir:

Bir şeye isteyerek razı olma

Konukları veya işi olanları yanına, katına alma

Sunulan bir şeyi, armağanı alma

Bir öneriyi uygun bulma, onaylama

Bir yere alınma

Akseptans

Kabul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Farklı bir dilden alınan kabul kelimesiyle aynı anlama gelen Türkçede hâlihazırda kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Kabulün eş anlamlısı kelimeler konuşma dilinde çok kullanılmayan kelimelerdir. Kabul eş anlamlısı kelimeler:

Akseptans

İkrar

Kabulün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kabul kelimesi Türkçede sık kullanılan bir kelimedir ancak kabul kelimesinin eş anlamı olan kelimeler çok sık tercih edilmeyen kelimelerdir. Kabulün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: