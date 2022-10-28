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Sınıf eş anlamlısı nedir? Sınıfın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz, kelime yönünden oldukça zengin bir dildir. Bu yüzden birçok sözcük yerine aynı manaya gelen başka sözcükler de kullanılabilmektedir. Bu sözcükler eş anlamlı olarak ifade edilir. Sınıf sözcüğü de bu sözcükler arasında yer almaktadır. Sınıf kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır.

Sınıf eş anlamlısı nedir? Sınıfın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sınıf sözcüğü, Arapça ṣnf kökünden gelen "ṣinf" (zümre, grup) kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Sınıf sözcüğü çoğunlukla isim türünde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam yedi anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki gibidir:

  • (İsim) Talebelerin senelik öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
  • (İsim) Farklı amaçlarla meydana gelmiş kümeler
  • (İsim) Ders okutulan yer, derslik, dershane
  • (İsim) Ustalık, beceri, bilgi gibi niteliklere göre kişi veya objelerin yerleştirildiği gruplardan her biri
  • (Biyoloji) Takımların birleşmesinden oluşan birlik
  • (Mantık) Belli başlı ortak nitelikleri olan sayılar, kavramlar veya önermelerin oluşturduğu öbek
  • (Toplum Bilimi) Bir toplum içinde aynı meslek, yaşayış veya iş açısından aynı görevi yapan büyük insan grubu, zümre

Sınıf sözcüğünün içerisinde geçtiği "sınıfta çakmak", "sınıfta bırakmak", "sınıfta kalmak" gibi birleşik fiiller sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca yine bu sözcükle oluşan "sosyal sınıf", "alt sınıf", "birinci sınıf", "sınıf öğretmeni", "ikinci sınıf", "sınıf başkanı", "hazırlık sınıfı", "üst sınıf", "emekçi sınıfı", "ana sınıfı", "muhabere sınıfı", "süvari sınıfı", "istihkâm sınıfı", "levazım sınıfı" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

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Sınıf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş sözcükler yazım ve söyleyiş açısından farklı, mana açısından aynıdır. Sınıf kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır. Sınıf sözcüğü ile aynı manaya gelen sınıf eş anlamlısı sözcükler birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Sınıfın eş anlamlısı kelimeler:

  • Derslik
  • Klas
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Sınıfın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sınıfın eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır. Bu cümleleri inceleyerek, eş anlamlı sözcüklerin kullanımı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

  • Genç kızın yüksek kahkahası bütün dersliği kapladı.
  • Daha anlatacağı üç derslik konu vardı.
  • Cemiyete adım attığı anda en klas gruba dâhil oldu.
  • Öğretmenin anlatacağı sadece tek derslik konu kalmıştı.
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