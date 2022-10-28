Sınıf eş anlamlısı nedir? Sınıfın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sınıf sözcüğü, Arapça ṣnf kökünden gelen "ṣinf" (zümre, grup) kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Sınıf sözcüğü çoğunlukla isim türünde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam yedi anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki gibidir:
Sınıf sözcüğünün içerisinde geçtiği "sınıfta çakmak", "sınıfta bırakmak", "sınıfta kalmak" gibi birleşik fiiller sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca yine bu sözcükle oluşan "sosyal sınıf", "alt sınıf", "birinci sınıf", "sınıf öğretmeni", "ikinci sınıf", "sınıf başkanı", "hazırlık sınıfı", "üst sınıf", "emekçi sınıfı", "ana sınıfı", "muhabere sınıfı", "süvari sınıfı", "istihkâm sınıfı", "levazım sınıfı" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.
Anlamdaş sözcükler yazım ve söyleyiş açısından farklı, mana açısından aynıdır. Sınıf kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır. Sınıf sözcüğü ile aynı manaya gelen sınıf eş anlamlısı sözcükler birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Sınıfın eş anlamlısı kelimeler:
Sınıfın eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır. Bu cümleleri inceleyerek, eş anlamlı sözcüklerin kullanımı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.