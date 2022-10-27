Problem eş anlamlısı nedir? Problem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Problem kelimesi Fransızcadan alınmış bir kelimedir. Fransızcada "sorun" anlamına gelen "problème" kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre problem sözcüğünün toplam üç anlamı vardır. İlk manası önermeler aracılığı ile çözülmesi gereken sorulardır. İlk manası matematik alanında isim haliyle kullanılmaktadır. İkinci manası, aynı zamanda eş anlamlısı olan sorundur. Üçüncü ve son manasıysa mecaz anlamdadır ve davranışlarında bozukluk gözlemlenen bireyler için kullanılmaktadır. Ayrıca problem kelimesinin geçtiği "problem etmek", "problem çıkarmak", "problem olmak" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Problem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Problem eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler aynı manaya geldiğinden birbirlerinin yerini doldurmaktadır. Problemin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "sorun" sözcüğüdür. Sorun kelimesi problem yerine en sık kullanılan eş anlamlı sözcüklerden biridir. Problemin eş anlamlısı kelimeler:

Sorun

Mesele

Sıkıntı

Problemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin cümle içinde kullanımı epey yaygındır. Hepsinin manası aynı olduğundan cümle içerisinde kullanılırken herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmamaktadır. Problem kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisindeki örnek kullanımları: