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Problem eş anlamlısı nedir? Problem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Problem sözcüğü dilimizde en çok kullanılan sözcüklerden biridir. Herhangi bir durumun ya da olayın içinde olumsuzluğun var olduğunu belirtmek için bu kelime kullanılır. Hem günlük konuşmalarda hem de yazılı metinlerde bu kelime çok sık karşımıza çıkmaktadır. Problem kelimesi ile aynı anlama gelen anlamdaş sözcüklerde vardır. Fransızca bir kelime olan problemin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Problem eş anlamlısı nedir? Problem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Problem kelimesi Fransızcadan alınmış bir kelimedir. Fransızcada "sorun" anlamına gelen "problème" kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre problem sözcüğünün toplam üç anlamı vardır. İlk manası önermeler aracılığı ile çözülmesi gereken sorulardır. İlk manası matematik alanında isim haliyle kullanılmaktadır. İkinci manası, aynı zamanda eş anlamlısı olan sorundur. Üçüncü ve son manasıysa mecaz anlamdadır ve davranışlarında bozukluk gözlemlenen bireyler için kullanılmaktadır. Ayrıca problem kelimesinin geçtiği "problem etmek", "problem çıkarmak", "problem olmak" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

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Problem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Problem eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler aynı manaya geldiğinden birbirlerinin yerini doldurmaktadır. Problemin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "sorun" sözcüğüdür. Sorun kelimesi problem yerine en sık kullanılan eş anlamlı sözcüklerden biridir. Problemin eş anlamlısı kelimeler:

  • Sorun
  • Mesele
  • Sıkıntı
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Problemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin cümle içinde kullanımı epey yaygındır. Hepsinin manası aynı olduğundan cümle içerisinde kullanılırken herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmamaktadır. Problem kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisindeki örnek kullanımları:

  • Onunla bu sorunu konuşabilecek zamanı bir türlü bulamadım.
  • Her evlilikte birtakım sıkıntılar olabilir.
  • Bu meseleyi biz çözmezsek, gün geçtikçe daha da büyüyecek.
  • Anlaşılan annem ve babam arasındaki mesele tahmininden daha büyük.
  • Bu küçük meseleyi dert etmenize hiç gerek yok.
  • Arkadaşımın abisi çok sorunlu bir çocuktu.
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