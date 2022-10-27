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Seyretmek eş anlamlısı nedir? Seyretmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım ve okunuş biçimleri birbirinden farklı olan sözcükler anlamdaş olarak ifade edilir. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini tutabilir. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamı karşılığı vardır. Bu kelimelerden biri de seyretmek sözcüğüdür. Bu sözcük kimi zaman seyreylemek olarak da kullanılır. Birleşik kelime olan seyretmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Seyretmek eş anlamlısı nedir? Seyretmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyretmek birleşik bir kelimedir. Arapça "seyir" kelimesine Türkçe "etmek" fiilinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Seyretmek kelimesi genellikle gözle takip etmek, bakmak gibi anlamlarda kullanılır. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre toplam beş farklı manası vardır:

  • Bir şeyin durumunu, oluşumunu gözlemek, bakmak.
  • Bir olaya karışmadan bakmak
  • Eğlenmek, görmek, öğrenmek vb. için bakmak, izlemek
  • Taşıt, ilerlemek, yol almak
  • Hastalık vb. sürmek, devam etmek

Ayrıca bu sözcüğün geçtiği "seyreyle" şeklinde de kullanıldığını görürüz. Seyret kelimesi aynı zamanda "seyret!" gibi sözlerde de bulunmaktadır. Bu söz "Bak gör ne olacak, bekle görürsün" gibi ifadeleri belirtmek için kullanılmaktadır.

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Seyretmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Seyretmek eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler aynı anlamı ifade ettikleri için birbirlerini karşılayabilmektedir. Anlamdaş sözcüklerin kullanıldığı cümlelerle herhangi bir anlam düşmesi olmamaktadır. Seyretmek sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Bu sözcük birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Seyretmenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Temaşa etmek
  • İzlemek

Yukarıdaki eş anlamlı sözcükler cümle içinde seyretmek sözcüğünün yerini doldurabilmektedir.

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Seyretmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcüklerin yazılış ve söyleyiş şekilleri farklı olmasına rağmen karşıladıkları mana aynıdır. Seyretmek kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurabiliriz. Seyretmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Kitapçılarda kendi eserlerini gördükçe durup hayran hayran izliyordu.

  • İnsanlar seyir eden arabalara aldırmadan yollara fırlıyordu.
  • Koca bir çınarın yıkıldığını, insanların yüzlerinden temaşa ediyoruz.
  • Seni uyurken izleyebildiğim için çok mutluyum.
  • Ayşe şaşkın vaziyette annesinin babasıyla olan konuşmasını temaşa ediyordu.
  • Nasıl bir koca tarihin böylesine aciz bir şekilde yıkılıp gittiğine sadece temaşa edebiliyoruz.
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