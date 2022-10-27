Seyretmek eş anlamlısı nedir? Seyretmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyretmek birleşik bir kelimedir. Arapça "seyir" kelimesine Türkçe "etmek" fiilinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Seyretmek kelimesi genellikle gözle takip etmek, bakmak gibi anlamlarda kullanılır. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre toplam beş farklı manası vardır:

Bir şeyin durumunu, oluşumunu gözlemek, bakmak.

Bir olaya karışmadan bakmak

Eğlenmek, görmek, öğrenmek vb. için bakmak, izlemek

Taşıt, ilerlemek, yol almak

Hastalık vb. sürmek, devam etmek

Ayrıca bu sözcüğün geçtiği "seyreyle" şeklinde de kullanıldığını görürüz. Seyret kelimesi aynı zamanda "seyret!" gibi sözlerde de bulunmaktadır. Bu söz "Bak gör ne olacak, bekle görürsün" gibi ifadeleri belirtmek için kullanılmaktadır.

Seyretmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Seyretmek eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler aynı anlamı ifade ettikleri için birbirlerini karşılayabilmektedir. Anlamdaş sözcüklerin kullanıldığı cümlelerle herhangi bir anlam düşmesi olmamaktadır. Seyretmek sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Bu sözcük birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Seyretmenin eş anlamlısı olan kelimeler:

Temaşa etmek

İzlemek

Yukarıdaki eş anlamlı sözcükler cümle içinde seyretmek sözcüğünün yerini doldurabilmektedir.

Seyretmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcüklerin yazılış ve söyleyiş şekilleri farklı olmasına rağmen karşıladıkları mana aynıdır. Seyretmek kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurabiliriz. Seyretmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler: