Seyretmek eş anlamlısı nedir? Seyretmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyretmek birleşik bir kelimedir. Arapça "seyir" kelimesine Türkçe "etmek" fiilinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Seyretmek kelimesi genellikle gözle takip etmek, bakmak gibi anlamlarda kullanılır. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre toplam beş farklı manası vardır:
Ayrıca bu sözcüğün geçtiği "seyreyle" şeklinde de kullanıldığını görürüz. Seyret kelimesi aynı zamanda "seyret!" gibi sözlerde de bulunmaktadır. Bu söz "Bak gör ne olacak, bekle görürsün" gibi ifadeleri belirtmek için kullanılmaktadır.
Seyretmek eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Bu sözcükler aynı anlamı ifade ettikleri için birbirlerini karşılayabilmektedir. Anlamdaş sözcüklerin kullanıldığı cümlelerle herhangi bir anlam düşmesi olmamaktadır. Seyretmek sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Bu sözcük birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Seyretmenin eş anlamlısı olan kelimeler:
Yukarıdaki eş anlamlı sözcükler cümle içinde seyretmek sözcüğünün yerini doldurabilmektedir.
Anlamdaş sözcüklerin yazılış ve söyleyiş şekilleri farklı olmasına rağmen karşıladıkları mana aynıdır. Seyretmek kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurabiliriz. Seyretmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler:
Kitapçılarda kendi eserlerini gördükçe durup hayran hayran izliyordu.