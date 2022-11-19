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  4. Kabus gibi! Flört uygulamasında tanıştığı kadın her şeyini alıp kaçtı... Canı dahil

Kabus gibi! Flört uygulamasında tanıştığı kadın her şeyini alıp kaçtı... Canı dahil

19.11.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki Amerikalı Paul Nguyen, bir arkadaşıyla yurtdışı seyahati için Kolombiya'ya gitti. Bu seyahat esnasında çevrimiçi flört uygulamalarını kullanarak birileriyle tanışmak isteyen Nguyen, eşleştiği bir kadınla buluşmak amacıyla arkadaşından ayrıldı. Ancak sonra gizemli bir şekilde ölü bulundu.

Kabus gibi! Flört uygulamasında tanıştığı kadın her şeyini alıp kaçtı... Canı dahil

Paul Nguyen, geçen hafta bir arkadaşıyla tatil için Medellin, Kolombiya'daydı. Seyahati esnasında flört uygulaması Tinder'da tanıştığı bir kızla buluşmaya karar veren Nguyen, küçük kız kardeşi Amy'nin söylediğine göre 9 Kasım Çarşamba günü randevuya çıktı ve en son saat 2 civarında uygulamada tanıştığı kadınla bir bardan çıkarken görüldü. Birkaç saat sonra genç adamın cesedi bardan yaklaşık 8 km uzakta bulundu ve tüm eşyaları çalınmıştı.

HENÜZ TUTUKLAMA YOK

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Kız kardeşi Amy , ABC 7'ye "Bütün eşyalarını aldılar. Tüm kartlarının sabah 4'ten sonra çalındığını biliyoruz. İşin içinde birden fazla kişi olduğuna inanıyoruz ve muhtemelen kadın sadece onu cezbederek tuzağa düşürmek için oradaydı." diye konuştu. Kolombiyalı yetkililer, kardeşinin gece boyunca uyuşturulmuş ve soyulmuş olabileceğinden şüpheleniyor, ancak Nguyen'in ölümüyle ilgili henüz herhangi bir tutuklama yapılmadı.

BAĞIŞ TOPLADILAR

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Nguyen'in ailesi şimdi cesedini California, Orange County'ye geri getirmek için uğraşıyor ve nakliye ve cenaze masraflarını finanse etmeye yardımcı olmak için bir bağış sayfası oluşturdular. Amy, 36.000 dolardan fazla para topladıktan sonra sitedeki bağışları kapattı ve desteklerini sunanlara teşekkür etti.

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