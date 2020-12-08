Kabus gibi geçen 2020 yılına damga vuran ve karantinayı şenlendiren sosyal medya akımları!

2020 yılında başımıza gelmeyen kalmadı desek çok yerinde bir tabir olur. Pişmiş tavuğu anladığımız bu yılın ilk altı ayında 207 küresel doğal afet yaşandı. Depremler, patlamalar, sel felaketleri, yangınlar neler neler geldi başımıza... Sizler için koronavirüs pandemisinde sosyal medyayı kasıp kavuran akımları derledik. Hazırsanız başlıyoruz!

SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAF PAYLAŞMA AKIMI

Son yıllarda yükselen kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet vakaları ile beraber kadınların birbirine destek amacıyla yürüttüğü siyah-beyaz fotoğraf paylaşma akımı tüm dünyada etkili oldu. Türkiye’de ‘Olduğumuz gibi güzeliz’ olarak isimlendirilen akım dünyada “#challengeaccepted, #blackandwhitechallenge” etiketleriyle bir anda viral oldu. Kadınlar kendi arasında kısa sürede örgütlenerek farkındalık yaratmayı başardı.

BELE YASTIK BAĞLAMA AKIMI

Salgınla mücadele etmek için eve kapandığımız zor günlerde kıyafet şeklimizde de değişikliğe gittiğimiz oldukça doğru. Gri eşofman ve ağzı yüzü kaymış tişörtlerden sıyrılarak bir anda dergi kapaklarından fırlamış gibi yastıkla poz vermeye başladık. Tüm dünya ünlülerinin katıldığı bu akım “Quarantine Pillow Challenge” olarak isimlendirildi. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bu akım sayesinde herkes bir moda ikonu haline geldi.