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Kabus gibi geçen 2020 yılına damga vuran ve karantinayı şenlendiren sosyal medya akımları!

Seray Üstün Seray Üstün 08.12.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Kabus gibi geçen 2020 yılına damga vuran ve karantinayı şenlendiren sosyal medya akımları!

2020 yılının başlangıcı adeta bir kabus gibi oldu. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs dalgası 2020 yılında etkisini iyice gösterdi. ‘Bizim ülkeye ne zaman gelecek, ha geldi ha gelecek’ derken bir anda kendimizi evlere kapanmış bulduk. Evlere kapanınca boş durduk mu? Asla! İşte 2020 karantinasını şenlendiren birbirinden eğlenceli sosyal medya akımları...

2020 yılında başımıza gelmeyen kalmadı desek çok yerinde bir tabir olur. Pişmiş tavuğu anladığımız bu yılın ilk altı ayında 207 küresel doğal afet yaşandı. Depremler, patlamalar, sel felaketleri, yangınlar neler neler geldi başımıza... Sizler için koronavirüs pandemisinde sosyal medyayı kasıp kavuran akımları derledik. Hazırsanız başlıyoruz!

SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAF PAYLAŞMA AKIMI

serel yereli

Son yıllarda yükselen kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet vakaları ile beraber kadınların birbirine destek amacıyla yürüttüğü siyah-beyaz fotoğraf paylaşma akımı tüm dünyada etkili oldu. Türkiye’de ‘Olduğumuz gibi güzeliz’ olarak isimlendirilen akım dünyada “#challengeaccepted, #blackandwhitechallenge” etiketleriyle bir anda viral oldu. Kadınlar kendi arasında kısa sürede örgütlenerek farkındalık yaratmayı başardı.

BELE YASTIK BAĞLAMA AKIMI

şeyma subaşı

Salgınla mücadele etmek için eve kapandığımız zor günlerde kıyafet şeklimizde de değişikliğe gittiğimiz oldukça doğru. Gri eşofman ve ağzı yüzü kaymış tişörtlerden sıyrılarak bir anda dergi kapaklarından fırlamış gibi yastıkla poz vermeye başladık. Tüm dünya ünlülerinin katıldığı bu akım “Quarantine Pillow Challenge” olarak isimlendirildi. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bu akım sayesinde herkes bir moda ikonu haline geldi.

EVLER FIRINA DÖNÜŞTÜ

evde ekmek

Karantinada sıkıntıdan mutfakta zaman geçirmek adeta bir kurtarıcı haline geldi. Mutfakta yapılan birbirinden lezzetli yemekler bir anda sosyal medyanın ana sayfalarındaki yerini aldı. Herkes aşçılara taş çıkartan bu lezzetlerini paylaşmaya başladı. Karantinanın favori imalatları ise hamur işleri özellikle evde ekmek yapımı oldu. Çoğu kişi ekmek yapımına yöneldi.

ESER YENENLER AKIMIN ÖNCÜSÜ

eser yenenler

TV 8 ekranlarına gelen Eser Yenenler Show’un sunucusu komedyen Eser Yenenler’in başlattığı “Evde keyfim yerinde” etiketi özellikle ünlü isimler tarafından tercih edildi. Ünlü isimler Eser Yenenler’in etiketiyle paylaşımlar yaparak akımı genişletmeyi tercih etti.

TUVALET KAĞITLARI BİRÇOK İŞLEVE YARADI

kerimcan

Ev karantinasında olan isimler kalçalarında tuvalet kağıdı sektirerek yeni bir akıma imza attı. Guila Drosghic Mendoza’nın başlattığı akım kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. Tuvalet kağıdıyla yapılan akımlara peşi sıra ayağında sektirme de geldi. Hatta Messi’de bu akımın yüzü haline geldi.

MASKELER KARANTİNANIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

maske

Maskelerin koronavirüsten korunmanın en etkili silahı olduğu hemen hemen her yerde yapılan yayınlarda söylendi. Ancak sevgili karantinacılarımız maskeleri ağız ve burunlarını kapatmak dışında pek çok işlevde kullandı. Maskeler kimi zaman iç çamaşırı görevini dahi üstlendi.

EVDE KENDİ KIYAFETİNİ YAPMAK

terzi

Evde kalınan süre boyunca herkes kendisinde daha önce keşfetmediği yönleri bulmaya başladı. Terzilik, stilistlik ve yaratıcılık kanalları bunlardan yalnızca birkaç tanesi oldu. Hatta karantina süresince ortaya çıkan kıyafetler yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber podyumlardaki yerini aldı.

İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAF AKIMI

iç çamaşırı

Karantinada pijama, terlik ve televizyon üçlemesinin yerini zaman içerisinde evden paylaşılan seksi pozlar almaya başladı. Özellikle kadınlar pijamalı hallerinden sıyrılarak iç çamaşırlı en seksi hallerini bir bir paylaşmaya başladı.

TBT’LER ARŞİVLERİNDEN ÇIKTI

arkadaş etiketleme

Evlere kapanmanın ardından fotoğraf arşivleri bir kez daha sosyal mecralarda gün yüzüne çıktı. Özellikle kısa zaman önce sosyalleşme sırasında çekilen fotoğraflar “Çok özledim, özlem, hasret” yazılarıyla beraber arkadaşlarınızı etiketlediğiniz bir akıma dönüştü.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI OLMADAN AKIM OLMAZ

çocukluk

Çocukluk fotoğraflarını paylaşmak sosyal medyanın en bilinen akımlarından bir tanesi. 10 yıl içerisindeki değişimle başlayan bu akımın karantinada kendisini göstermemesi büyük bir haksızlık olurdu. Çocukluk fotoğrafları karantina akımlarının adeta baş tacı konumuna geldi.

CESARET GEREKTİREN BİR AKIM

utanmak

“#Untiltomorrow” etiketiyle açılan akım diğerlerine kıyaslandığında popülerleşemedi. Çünkü bu akımda en utanç duyduğunuz bir fotoğrafınızı sosyal medya üzerinden paylaşmanız gerekiyordu. Çoğu kişi sosyal medyada en mükemmel halini paylaşmayı tercih ettiği için bu akım istenilen mertebeye erişemedi.

FİLTRE AKIMLARI

şişmanlatma

2020 yılında Instagram filtre konusunda adeta bir çığ atladı. Üstelik kullanıcıların kendi filtrelerini yaratmasına izin veren sosyal platformda karantinada alınan kilolar ti’ye alındı. Şişmanlatma filtresi karantina akımlarının en güldüren taraflarından biri oldu.

EVDE KAL

evde kal

Mart ayında karşınıza en çok çıkan cümle eminiz ki budur. Sosyal medyanın her köşesinden evde kal söylemi yükselmeye başladı. Öyle ki Instagram evde kal gifleriyle konuya müdahil olmayı ihmal etmedi.

KİTAP OKUMA AKIMI

kitap

Karantinanın ilk günlerinde adeta kitap okuma çılgınlığı çığ gibi büyüdü. İnsanlar ahir ömründe okumadığı sayıda kitap okudu. Okuduğu kitapların fotoğrafını paylaşan isimler sosyal medya üzerinden arkadaşlarına meydan okudu.

BATİK MODASI GERİ DÖNDÜ

batik

Çoğu kişinin evinde dolabın arkalarına sakladıkları kıyafetleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özellikle kıyafetleri yenilemek karantinanın en büyük uğraşı haline geldi. Karantinada batik akımı aldı başını gitti.

CANLI KONSER AKIMI

yalın

Konserleri ve sahne çalışmaları iptal edilen ünlü isimler sosyal medya üzerinden canlı konserleri başlattı. Akıma ilk ayak uyduran isim ise Yalın oldu. Yalın’ın ardından birçok isim canlı konserler düzenleyerek sevenleriyle buluştu.

HİJYEN KURALLARI MODAYA UYARLANDI

eldiven

Koronavirüsle birlikte maske, temizlik ve sosyal mesafe hayatınıza giren en önemli kavramlar oldu. Hijyen için kullanılan eldivenleri pek çok kullanıcı oje ve yüzüklerle süslenmeyi ihmal etmedi.

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