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Kaç saat oruç tutuyoruz? En kısa ve en uzun oruç tutan iller hangileri? İşte 2023 ramazan oruç tutma vakitleri

24.03.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç tutma vakitleri, on bir ayın sultanı ramazan ayının gelişiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. Peki, Kaç saat oruç tutuyoruz? En kısa ve en uzun oruç tutan iller hangileri? İşte 2023 ramazan oruç tutma vakitleri hakkında tüm merak edilenler..

Kaç saat oruç tutuyoruz? En kısa ve en uzun oruç tutan iller hangileri? İşte 2023 ramazan oruç tutma vakitleri

Heyecanla beklenen on bir ayın sultanı geldi çattı. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak. Bu yıl ramazan Diyanet açıklamasına göre 29 gün sürecek. Peki, bu yıl kaç saat oruç tutacağız? En kısa ve en uzun oruç tutan iller hangileri? İşte 2023 ramazan oruç tutma saatleri hakkında tüm merak edilenler...

KAÇ SAAT ORUÇ TUTUYORUZ?

Bu yıl ramazan ayında ortalama olarak 14 saat oruç tutmuş olacağız. İstanbul'da ramazanın ilk günü 13 saat 55 dakika, Ankara'da 13 saat 53 dakika ve İzmir'de 13 saat 50 dakika oruç tutulacak.

İL İL ORUÇ TUTMA SAATLERİ

İstanbul : 13 saat 55 dakika
Sinop : 13 saat 57 dakika
Hatay : 13 saat 47 dakika
Ankara : 13 saat 53 dakika
İzmir : 13 saat 50 dakika
Konya : 13 saat 50 dakika
Van : 13 saat 50 dakika
Çanakkale : 13 saat 54 dakika
Mersin : 13 saat 48 dakika

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EN UZUN VE EN KISA ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak.

Ramazanın son günü olan 20 Nisan'da ilk iftar Hakkari'de saat 18.51'de, son iftar ise Edirne'de 20.06'da yapılacak.

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BU YIL RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hicri Takvim ve Miladi takvim arasındaki fark sebebiyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan ayı da her yıl 30 gün sürmüyor. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek.

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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