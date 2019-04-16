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Kaçak avda kullanılan bin metre ağ ile 400 kilo balık ele geçirildi

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 16.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Elazığ'da su ürünleri av yasağı kapsamında çalışma yapan ekipler kaçak olarak suya atılan bin metre ağ ile 400 kilogram balık ele geçirdi.

Kaçak avda kullanılan bin metre ağ ile 400 kilo balık ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, 1 Nisan'da başlayan Su Ürünleri Av Yasağı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 farklı ekiple su üzerinden çalışma yapıyor. Ekiplerin çalışması sırasında baraj gölü üzerinde kaçak avlanmak için suya atılan bin metre ağ ile 400 kilogram canlı balık ele geçirildi. Canlı balıklar ağdan kurtarılarak tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Ekiplerin denetimlerini 24 saat aralıksız tekne ve karadan sürdürdüğü zaman zaman drone kullandığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Av yasağı

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