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Kaçak damat canlı yayında! Nikaha 4 gün kala terk edildi, Esra Erol'da hesaplaştı! "Utanmasa beni dövecekti!"

28.11.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Esra Erol, dini nikahlı beraberlik yaşadığı nişanlısı tarafından nikaha 4 gün kala terk edilen Aycan Hanım'ı konuk etti. Onur Işık ile bir yıl süren birlikteliklerinin iyi gittiğini belirten Aycan Hanım, iş konusunda bir tartışma yaşadıklarını ve onun annesine söylediği sözlerden sonra nişanlısının sert çıktığını ifade etti. Aycan Hanım, nişanlısı için "Utanmasa beni dövecekti!" dedi.

Esra Erol'da programına nikah gününe 4 gün kala nişanlısı tarafından terk edilen Aycan Hanım'ın sözleri damga vurdu. Yeğeniyle birlikte stüdyoya gelen Aycan Hanım, nikah günü olan 19 Kasım'a kısa bir süre kala yaşadığı tartışmayı anlattı.

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Nişanlısıyla birlikte iş yaptıklarını belirten Aycan Hanım, "Ona bir tane tekstil dükkanı açtım. Çünkü çalışma kabiliyeti yoktu. Daha önce kuryecilik yapıyordu. Bir çalışıyor, bir çalışmıyordu. En fazla 4 ay çalıştı. Dükkanı açtık. İlk bir hafta güzel geçti, ikinci hafta çalışmak istemedi. Nikaha bir hafta kala ailesini Samsun'dan gidip aldı. Annesi yanımıza geldi. Elimizde bir iş vardı ve adam çok acil istiyordu. İş yetişmediği için tartıştık" ifadelerini kullandı.

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"UTANMASA BENİ DÖVECEK!"

Aycan Hanım açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ona, 'Çalışmıyorsun bir o yana, bir bu yana gidip gelme. Adam işini istiyor. İşini verelim. Çünkü benim kiram var.' dedim. Adamın umurunda değil. O esnada annesi oğluna arka çıktı. Ben de 'Anne, oğlunu tutma, çalışmıyor. 2 günlük iş 1 hafta sürer mi?' dedim. O da oğlunu diğer işten çıkarttığımı şimdi ise laf söylediğimi ifade etti. Ben de 'Ben niye çıkartayım işten? Kendisi çıktı' dedim. Zaten parasını gördüğüm yok ki! Onu dememle yerinden fırtladı. 'Sen annemle ne biçim konuşuyorsun!' dedi. Utanmasa beni dövmeye gelecek. Ben de 'Daha nikah olmadan bunu yapıyorsan, ben bu nikahı yapamam' dedi. Sinirle çıktım, sonra geri geldim. Bir baktım annesi 'Oğlum sana bu kadından hayır yok' dedi. Kapıyı çalınca Onur 'Niye geri geldin? Ben seni kovdum, neden geri geliyorsun' dedi. "

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"BEN ONUN SERMAYESİYDİM"

Aycan Hanım, "O, hazır düzenli eve geldi. Elimden para filan gördü. Ben onun sermayesiydim. 'Her şeyi ben yaptım' diyor. Çalışmayan adam bunu nasıl yapabiliyor? Karşıma çıksın, gelsinler buraya." diyerek Onur Bey'e çağrıda bulundu.

KAÇAK DAMAT, CANLI YAYINDA!

Nikaha 4 gün kala Aycan Hanım'ı terk eden Onur Bey canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

"NİKAHA GİTSEK BİLE BEN 'HAYIR' DİYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Onur Bey kendini şu sözlerle savundu:

"Ben atmadım nişanı, Aycan Hanım attı. Aycan Hanım ayın 15'i sabah saatlerinde başladı konuşmaya. 'Ben nikah istemiyorum, bu şekilde yaşayalım' dedi. Ben ailemi Samsun'dan alıp getirmişim, nikaha 4 gün kalmış; 'Ben seninle evlenmek istemiyorum' diye tutturuyorsun. Ben ne yaptım sana? O gün kavga falan yaşanmadı aramızda. 'Ben istemiyorum' dedi. Nikaha gitsek bile hayır diyeceğini söyledi."

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Aycan Hanım'ın iddiasına göre Onur Bey, evden giderken 150.000 TL'lik altınları ve 250.000 TL değerindeki tekstil makinelerini aldı. Onur Bey iddiaları yalanladı.

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