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Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

13.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yanlarında dedektörler ile yakalandı.Olay, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyü Kır mevkiinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yanlarında dedektörler ile yakalandı.
Olay, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyü Kır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipler bölgeye giderek çalışma başlattı. Bir süre bölgeyi araştıran ekipler ardından kaçak kazı yapan S.A., İ.U., A.E. ve M.T. isimli 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramalarda ise ekipler 2 adet metal arama detektörü ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

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