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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

06.02.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişiyi jandarma ekipleri kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde Ö.G., HK.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişiyi jandarma ekipleri kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde Ö.G., HK. ve S.Ç isimli şahısların izinsiz kazı yapacakları bilgisinin alınması üzerine kazı yapacakları bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet hilti,1 adet hava kompresörü, 1 adet jeneratör ve 30 adet kazı malzemesi ele geçidi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında yasal işlemlere başlanıldı.

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