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  4. Kaçak sevgilisinin kendisini aldattığını görünce aşkını sınır dışı ettirdi! Sosyal medyada viral olan olay “Memnun kalmadığı ürünü iade etti” dedirtti

Kaçak sevgilisinin kendisini aldattığını görünce aşkını sınır dışı ettirdi! Sosyal medyada viral olan olay “Memnun kalmadığı ürünü iade etti” dedirtti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 11:40
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İntikamın böylesi! ABD’de, kaçak olarak yaşayan erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını öğrenen genç kadın, "lunaparka gidiyoruz" diyerek onu Meksika sınırına götürdü. TikTok'ta viral olan bu olay, sosyal medyada büyük destek topladı.

Kaçak sevgilisinin kendisini aldattığını görünce aşkını sınır dışı ettirdi! Sosyal medyada viral olan olay “Memnun kalmadığı ürünü iade etti” dedirtti

ABD’de yaşanan ilginç bir olayda, kaçak olarak ülkede bulunan erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenen genç kadın, intikam almak için dikkat çekici bir plan yaptı. TikTok'ta paylaştığı videoda, sevgilisinin telefonunda aldatıldığını kanıtlayan mesajlar bulduğunu söyleyen kadın, sevgilisini “lunaparka gidiyoruz” diyerek Meksika sınırına götürdü.

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MEKSİKA SINIRINDA BIRAKTI!

Yolda sevgilisinin GPS kontrol edememesi için onu tuvalete gönderen kadın, değerli eşyalarını yanına almasını isteyerek dikkatlice planını uyguladı. Yolculuğun büyük bir kısmında uyuyarak geçiren adam, Meksika sınırını görünce gerçeği anladı. Kadın, sevgilisine “Madem böyle davrandın, seni burada bırakıyorum” diyerek veda etti.

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“MEMNUN KALMADIĞI ÜRÜNÜ İADE ETTİ”

Videonun TikTok'ta 2.6 milyon beğeni almasıyla birlikte, sosyal medya kullanıcıları kadının intikamını destekleyen yorumlar yaptı. Bir kullanıcı, “Memnun kalmadığı ürünü iade etti” derken, bir diğeri “Tarihin en iyi intikam hikayelerinden biri olacak” ifadesini kullandı. Kadın, yaptığından pişman olmadığını belirtti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken videoya beğeni yağdı.

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Meksika Aldatma sevgili sınır
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