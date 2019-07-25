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Kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 08:30 | Son Güncelleme

Ordu’da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. İki araca çarpa ve bir iş yerine girip zarar veren boğa, belediye ekiplerinin yardımıyla yakalandı. Boğanın iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kurtulan boğa, Ordu-Giresun karayoluna kaçtı. Trafiği birbirine katıp sürücülere zor anlar yaşatan boğa, kent merkezi istikametine yöneldi. Bu sırada boğa, yoldan geçen iki araca çarparak zarar verdi.

Çevredeki bir iş yerinin camını kırarak içeri giren boğa, eşyalara da hasar verdi. Boğa, işçiler tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

EKİPLERİN YARDIMIYLA YAKALANDI

Karşıyaka Mahallesi'nde bir binanın zemin katına giren boğa, vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.

Bu arada, Eskipazar Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında da kaçan başka bir boğa, dereye girdi. Boğa, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla yakalandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Boğa kurbanlık

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