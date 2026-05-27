Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kaçan kurbanlık camı kırıp kuaföre daldı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde kaçan bir kurbanlık, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan hayvan, koşarak bir kuaför dükkânına yöneldi. Büyük bir hızla iş yerinin camını kırarak içeri giren kurbanlık, o sırada içeride bulunan müşterilere korku dolu anlar yaşattı.

Devrim Karadağ

Kurban Bayramı'nda yine bilindik görüntüler yaşandı. Sultanbeyli'de kaçan bir kurbanlık kuaföre daldı. İçeride bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı müşterilerin hızla dışarı çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaçan kurbanlık camı kırıp kuaföre daldı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı 1

İş yerinde kısa süreli kargaşa yaşanırken, çevredeki vatandaşlar da sesleri duyarak bölgeye koştu.

Kaçan kurbanlık camı kırıp kuaföre daldı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı 2

YAKALAMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kaçan kurbanlığı kontrol altına almak için vatandaşlar uzun süre uğraş verdi. Asayiş Berkemal isimli hesaptan paylaşılan habere gçre; sokakta ve iş yeri çevresinde yaşanan kovalamacanın ardından hayvanın yakalanması için yoğun çaba harcandı.

Kaçan kurbanlık camı kırıp kuaföre daldı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peri Bacaları'nın ikizi! O ilimizde göl kıyısında ortaya çıkmışPeri Bacaları'nın ikizi! O ilimizde göl kıyısında ortaya çıkmış
3 baraj 1 santralde savaklar açıldı!3 baraj 1 santralde savaklar açıldı!

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.