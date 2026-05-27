Kaçan kurbanlık camı kırıp kuaföre daldı! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı

Kurban Bayramı'nda yine bilindik görüntüler yaşandı. Sultanbeyli'de kaçan bir kurbanlık kuaföre daldı. İçeride bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı müşterilerin hızla dışarı çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

İş yerinde kısa süreli kargaşa yaşanırken, çevredeki vatandaşlar da sesleri duyarak bölgeye koştu.

YAKALAMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kaçan kurbanlığı kontrol altına almak için vatandaşlar uzun süre uğraş verdi. Asayiş Berkemal isimli hesaptan paylaşılan habere gçre; sokakta ve iş yeri çevresinde yaşanan kovalamacanın ardından hayvanın yakalanması için yoğun çaba harcandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.