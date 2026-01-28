Şehirden kaçıp yerleşmiş: Barınak yapıp orada yaşıyor! Yatağı bile var

Mynet Trend

Şırnak’ta iş makinesi operatörü Ömer Bilgi (35), şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak için kış aylarında dağlık alanlara gidip, kardan barınaklar yapıyor. Bilgi, kendi imkanlarıyla 2 günde yaptığı barınaklarda yemeğini yiyip çay demliyor ve bazen de konaklıyor. Barınakların sığınağı olduğunu söyleyen Bilgi, “Kar olmazsa taş, çamur gibi malzemelerden barınak da yapıyorum” dedi.

Çiğdem Sevinç

Kentte yaşayan iş makinesi operatörü Ömer Bilgi, kış aylarında işlerinin azalmasıyla boş zamanının çoğunu dağlık alanlarda doğada geçirmeye başladı.

Kar yağışı olduğu dönemlerde kendi imkanlarıyla kardan barınaklar yapan Bilgi, burada yalnız başına vakit geçiriyor. Çay demleyip yemeğini hazırlayan Bilgi, zaman zaman da konakladığını söyledi.

‘ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAKLAŞMAK İÇİN SEÇTİM’

Dağlarda yaptığı kardan barınakların kendisi için sığınak haline geldiğini belirten Bilgi, “Doğada vakit geçirmeyi çok sevdiğim için buraya geliyorum. Kendime kardan mağaralar yapıyorum. Bazen kar olmazsa taş, çamur gibi malzemelerden barınak da yapıyorum. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için böyle bir şey yapmayı seçtim. Herkes şehirde kahvehanelere gidiyor, orada zamanını öldürüyor. Ben öyle bir şey yapmak istemedim. ‘En azından doğaya gideyim, orada hem kafamı dinler hem de vaktimi geçiririm’ dedim. Kepçe operatörüyüm. Yazın sürekli çalışıyorum ve doğaya gelme imkanım olmuyor. Sonbaharda işlerim durduğu için sonbahardan ilkbahara kadar doğaya gelip vaktimi burada geçiriyorum. Burada çay, kahve, yemeğimi yapıp tüketiyorum. Doğada olmak çok güzel, insanın kafası dinleniyor ve kendini rahat hissediyor. Yalnızlık da bazen çok iyi geliyor. Zorluklar var, mesela bazen çok yoruluyorsun. Bazen soğuk var. Bazen de çok çok terliyorsun ama yine de doğada vakit geçirmeye değiyor” diye konuştu.

