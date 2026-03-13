Mynet Trend

Piskopos skandalı: Kilisenin parasını genelevde harcadı, ülkeyi karıştırdı

ABD’de bir piskoposun kilise fonlarından yaklaşık 250 bin dolar (11 milyon TL) zimmetine geçirerek Meksika’daki genelevlerde harcadığı iddiası, ülkede infial yarattı. Dini camiada ve kamuoyunda olay büyük yankı uyandırdı.

Sedef Karatay Bingül

ABD’de bir piskoposun kilise fonlarından yaklaşık 250 bin doları (yaklaşık 11 milyon TL) zimmetine geçirerek Meksika’da genelevlerde harcadığı iddiası ülkeyi sarstı. Skandal, dini camiada ve kamuoyunda büyük tepki toplarken, kilise yönetimi piskoposu görevden alarak kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Olayın mali kayıtlar üzerindeki tahrifat ihtimali nedeniyle adli makamlara da intikal ettiği belirtildi.

OLAY ÜLKEDE İNFİAL YARATTI

Kilise kaynaklarının usulsüz kullanımıyla ilgili iddiaların odağındaki din adamı, yönetim tarafından görevden alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre piskoposun kiliseye ait bütçeyi kişisel eğlenceleri ve müstehcen mekan ziyaretleri için kullandığı öne sürüldü. Skandalın duyulmasının ardından geniş kapsamlı idari soruşturma başlatıldı.

MALİ TAHRİFAT İHTİMALİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Piskoposun mali kayıtlar üzerinde tahrifat yapmış olabileceği üzerinde duruluyor. Kilise yönetimi, olayın ardından din adamıyla yollarını ayırdığını duyurdu. Olayın sadece idari değil, adli makamlara da intikal ettiği öğrenildi.

DİNİ KURUMLARDA ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI

Yaşanan usulsüzlük, ABD’deki dini kurumların mali şeffaflığı ve denetim mekanizmalarındaki boşlukları tekrar gündeme taşıdı. Yetkililer, hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı. Çalındığı iddia edilen paranın geri iadesi için yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

