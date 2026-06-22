Kaçırılırken yakalandı: Plastik poşetin içinden 2000 yıllık hazine çıktı!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Aydıncık ilçesine bağlı Sakızlık köyünde operasyon düzenledi.

V.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait ve yaklaşık bin 800-2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi bir lahit taşı ele geçirildi.

ESERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında, lahit taşı ile birlikte el dedektörü ve ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır