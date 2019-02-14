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Kaçırılma süsü vererek ailesinden 100 bin dolar istedi

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.02.2019 15:09 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir kişi, babasından 100 bin dolar alabilmek için kaçırıldığı süsü vererek fidye talebinde bulundu.

Kaçırılma süsü vererek ailesinden 100 bin dolar istedi

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan yaptığı yazılı açıklamada, bir babanın Bağdat'ta oğlunun kaçırıldığını ve kendisinden fidye talep edildiğini belirterek şikâyette bulunduğunu ifade etti.

Babanın şikâyeti üzerine soruşturma başlattıklarını belirten Maan, olayla ilgili bilgileri toplayıp güvenlik kamera kayıtlarını izlediklerini kaydetti.

Maan, soruşturma sonucunda, kaçırıldığını iddia eden kişinin bir arkadaşının evinde gizlendiğinin belirlendiğini aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, "Kaçırıldım" diyerek babasını arayan ve 100 bin dolar fidye isteyen söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisini verdi.

Maan, babasından para koparmaya çalışan oğlun kişisel bilgileri hakkında ayrıntı paylaşmadı.

5 YIL HAPİS CEZEASI ALABİLİR

Iraklı Avukat Tarık Harb, basına yaptığı açıklamada, kaçırıldığını iddia edip babasından para almak isteyen şahsın Irak yasalarına göre 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.
ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra meydana gelen terör ve çatışmaların yol açtığı güvenlik boşluğundan yararlanan bazı kişiler, iş adamları başta olmak üzere maddi durumu iyi olanlar ve ülkedeki yabancıları kaçırıp ailelerinden fidye talep ediyordu.

Irak'ta geçmiş yıllara göre kaçırma vakalarında düşüş olsa da zaman zaman bu tür olaylar yaşanmaya devam ediyor.

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100 bin dolar kaçırılma süsü fidye

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