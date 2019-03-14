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Kaçırılmayacak sıcak fırsat: Samsung J7 Pro

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ALIŞVERİŞ  | 14.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Samsung'un fiyat/performans açısından ön plana çıkan telefonunu mercek altına aldık. İnanılmaz fırsatlarla Amazon'da bulabileceğiniz Samsung J7 Pro'yu kaçırmayın!

Kaçırılmayacak sıcak fırsat: Samsung J7 Pro

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Samsung Galaxy J7 Pro SM-J730F Akıllı Telefon, 64 GB

Amazon’un birbirinden geniş ürün yelpazesi içinde elektronik cihazlarda yaptığı sıcak fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyada fotoğraf paylaşmaya önem veren kullanıcılar için J7 modelleri fotoğraf düzenleme ve kamera kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. J7 modelinde 13 Megapiksel arka ve ön kamera bulunuyor. En düşük ışıklı ortamlarda bile en iyi fotoğrafı çekebilecek olan yeni J7 modelleri kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatıyor. Arka kamerasında f/1.7 diyafram değerine sahip olan yeni J7 modelleri ön kamerasında ise f/1.9 diyafram değeriyle karşımıza çıkıyor.

samsungj7

Çeşitli renk efektlerini kullanabilirsiniz

Sosyal kamera özelliğine kullanıcılara sunan Samsung, bu özelliği sayesinde çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşabilmemize veya düzenleyebilmemize olanacak sağlıyor. Sosyal medya seven kullanıcılar için oldukça kullanışı olan bu özellik sayesinde, tüm sosyal medya uygulamalarına tek bir tık ile etkileşim haline geçebilirsiniz. AR efektleri sayesinde gerçekçi çıkartmaları ile Samsung, çektiğiniz fotoğraflara bu efektleri eklemenize olanak sağlıyor. Ayrıca teknoloji devi, birbirinden güzel renk efektlerini de kullanıcılara sunuyor.

Galaxy J7 Pro teknik özellikleri:

5.5 inçlik AMOLED bir ekranı olan J7 Pro, Exynos 7870 işlemcisinden güç alıyor. 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak olan yeni telefon 3600 mAh’lik bir bataryadan besleniyor.

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