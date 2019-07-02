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Kaçkarlar’ın eteğindeki minik gölü ile meşhur Badara Yaylası turistlerin yeni uğrak noktası

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’nın eteğindeki minik gölü ile meşhur Badara Yaylası son dönemde yerili ve yabancı turistlerin yeni uğrak noktası oldu.

Kaçkarlar’ın eteğindeki minik gölü ile meşhur Badara Yaylası turistlerin yeni uğrak noktası

Yaylanın ortasındaki minik gölü ve diğer yaylardan onu farklı kılan düzlük alanıyla turistlerin uğrak mekanı olan Badara Yaylası’na gelen turistler temiz hava ve yeşilin her tonunun yanı sıra doğal yaşamın tadını çıkartıyor.

Yeşillik üzerinde kurulan halkalarla tulum eşliğinde horon oynayan turistler gölün etrafında ise fotoğraf çekme yarışına girişiyor.

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Badara Yaylası’nda yeşilin her tonuna rastlamanın mümkün olduğunu dile getiren Gökhan Ferah isimli yöre sakini “Görüldüğü gibi çok güzel. Ufak bir gölet var. Birazcık dumanlı hava ama yine de çok güzel. Görmeyenler kesinlikle buraları görmeli. Özellikle bu mevsimde çok güzel. Çiçekler açmış, çok güzel görünüyor, yeşilin her tonu mevcut. Gelmeyenler mutlaka gelmeli buraya” dedi.
Badara yaylasında insanların bir günde 4 mevsimi yaşayabileceğini dile getiren Hasan Sever ise “Çok hoşuma gitti burası. Gelip görülebilecek bir yer burası. Bir günde 4 mevsimi yaşayabilirsiniz. Badara Yaylası’na gelmeyen çok şeyden mahrumdur” ifadelerini kullandı.

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YAYLA SAKİNLERİ TURİSTLERİN ÇÖPLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Yayla sakinleri ise Rize’nin tüm yaylalarında olduğu gibi turistlerin bıraktığı çöplerden şikayetçi. Yayla sakini Özcan Taşçı gelen turistlerin çöplerinden şikayetçi olduklarını belirterek "Bizim insanlarımız geliyor, burayı seviyorlar. Tek istediğimiz yaylalarımızı yayla gibi kullanalım, insanları kandırmayalım. Çöplerimizi atmayalım. Çöpleri getirsinler, bana teslim etsinler, ben onları her türlü gönderirim. Değişik değişik insanlar geliyor, turlar geliyor yaylamız temiz olsun. İnsanlardan beklediğimiz, biz onlara hizmetimi yapalım, onlar istediği gibi eğlensinler ama buldukları gibi bu yaylayı bıraksınlar” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize çamlıhemşin kaçkar dağları göl turist

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