Kademe AŞ, yerli süpürme araçlarını Beyoğlu Belediyesi'ne teslim etti

İSTANBUL (AA) - Kademe AŞ, Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli "AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Araçları"nı bugün teslim etti. Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe AŞ, belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına yenisini ekledi. Şirketin Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli "AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Araçları"nın teslim töreni İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe AŞ Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız törendeki konuşmasında, araçların teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Teslimle birlikte 4 metreküplük yerli ve milli araçların Beyoğlu'nda hizmete alınacağına işaret eden Yıldız, şunları söyledi: "Araçların özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Ekonomik olarak ciddi bir tasarruf olacak paramız bu şekilde ülkemizde kalacak. Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizde ciddi bir tasarrufta bulunmuş oluyoruz. Bu araçlar İstanbul için ve Türkiye için ideal. Bu araçlarla çok daha verimli bir temizlik gerçekleştireceğiz. Albayrak Grubu'na bu hizmet için çok teşekkür ediyorum. Bu proje ile özel sektörün yerli ve milli duruşunun önemini bir kez daha görmüş oluyoruz. Devlet-millet-özel sektör el ele başaramayacağımız hiç bir iş yok."

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Türkiye'de ilk defa yerli olarak üretilen araçların Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Bu araçlar yurt dışından Türkiye'ye geldiğinde 130-150 bin avro arası bedellerde satılıyor, biz şu an bu araçları 90-100 bin avro arasına mal ediyoruz. Bu fiyatlar, bundan sonra yurt dışına gitmeyecek. Yurt dışına da ihracatımız var. Türkiye bundan sonra sanayisinde, her türlü araç gerecinde ithalat değil, ihracat yapacak. Son 2 yıldır kompakt araçları üretiyoruz, motoru da dahil tamamen yerli ve Türkiye'de üretiliyor. Aracımız yüzde yüz yerli. Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz, son senede 40 milyon avro ihracat yaptık, bu sene ki ihracat hedefimiz 50 milyon avro." - 2020 yılında 10 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlandı Törende verilen bilgilere göre, İstanbul'un en kalabalık ve en çok turist çeken ilçelerinden olan Beyoğlu Belediyesi, yüzde 50 tasarruf sağladığı yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına, yeni modelini ekledi.