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Kademeli emeklilikten sonra bunu da duyduk... 5 yıllık sevgilisinden ayrılan Nilperi Şahinkaya'dan kademeli ayrılık çıkışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 09:31
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Uzun süredir birlikte olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başarılı sanatçı, 5 yıllık ilişkinin bitişi hakkında yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. Nilperi Şahinkaya'nın 'kademeli ayrılık çıkışı' herkesi şaşırttı.

Kademeli emeklilikten sonra bunu da duyduk... 5 yıllık sevgilisinden ayrılan Nilperi Şahinkaya'dan kademeli ayrılık çıkışı

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kuzgun, Yeni Hayat ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya son günlerde özel hayatıyla gündemde.

Şahinkaya uzun süredir birlikte olduğu heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi'den ayrıldı.

Emre Yusufi ayrılık üzerine yaptığı açıklamada, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

ŞAHİNKAYA SEVGİLİSİ

Nilperi Şahinkaya kadrosunda yer aldığı Gelin Takımı filminin galasında özel hayatına dair soruları yanıtladı. Emre Yusufi ile net bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden oyuncunun açıklaması sosyal medyayı salladı.

şahinkaya

'KADEMELİ AYRILIK' ÇIKIŞI ŞAŞIRTTI

Şahinkaya 'Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş, kademeli kademeli… Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu tüm Türkiye'ye sunacağım. Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılarak... İki tarafından kabullendiği bir ayrılık türü efendim' diyerek konuştu.

Ünlü ismin bu konuşmasına 'bunu da duyduk', 'kademeli emeklilikten sonra kademeli ayrılık mı?', 'çok komik' gibi yorumlar yapıld

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Nilperi Şahinkaya
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