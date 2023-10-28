KADER BAĞLARI 5. BÖLÜM! Kader Bağları final mi yapıyor, bugün var mı? Fox TV yayın akışı

Kader Bağları dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Serkan Çayoğlu, Ayça Ayşin Turan, Arzu Gamze Kılınç ve Alptekin Serdengeçti gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kader Bağları'nın yönetmenliğini de ünlü yönetmen Benal Tairi yapıyor. Dizinin yeni bölümü merak edildi. İşte Kader Bağları final tarihi ve Fox TV yayın akışı...

KADER BAĞLARI FİNAL Mİ YAPIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

Fox TV'nin heyecanla beklenen dizisi Kader Bağları bu akşam yeni bölüm ile Fox TV yayın akışı listesinde yer aldı. Dizi saat 20.00'de 5. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun başrolde olduğu Kader Bağları bu akşam yayınlanacak bölümle final yaparak ekran yolculuğunu tamamlayacak.

KADER BAĞLARI 5. BÖLÜM!

Sevda ve Kerem'in herkesi karşılarına alıp evliliğe doğru giden dolu dizgin aşkları Perihan'ın onayını alır ancak Nüzhet asla bu evliliği kabul etmeyeceğini ilan eder. Sevda ve Kerem'in aşklarına tahammülü olmayan Rana da gemileri yakar ve Nüzhet'e savaş açar. Geçmişin utancını sırlarıyla birlikte gömen ve iyice sıkışan Nüzhet, Vedat'ın beklenmeyen mesajıyla alt üst olur ve Kerem'i karşısında bulur.

KADER BAĞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bambaşka Biri

14:00 Hudutsuz Sevda

16:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

22:45 Adım Farah

02:00 Bambaşka Biri

04:45 Aşk Yeniden

05:30 Kefaret





