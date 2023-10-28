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KADER BAĞLARI 5. BÖLÜM! Kader Bağları final mi yapıyor, bugün var mı? Fox TV yayın akışı

28.10.2023 19:33 | Son Güncelleme:
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Kader Bağları 5. Bölüm dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan dizi Fox TV'de yayınlanıyor. Merak edilen bir diğer konu ise Kader Bağları final tarihi oldu. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizide neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Kader Bağları bu akşam var mı, yok mu? Kader Bağları final tarihi belli mi, ne zaman final olacak? Fox TV yayın akışı

Kader Bağları dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Serkan Çayoğlu, Ayça Ayşin Turan, Arzu Gamze Kılınç ve Alptekin Serdengeçti gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kader Bağları'nın yönetmenliğini de ünlü yönetmen Benal Tairi yapıyor. Dizinin yeni bölümü merak edildi. İşte Kader Bağları final tarihi ve Fox TV yayın akışı...

KADER BAĞLARI FİNAL Mİ YAPIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

Fox TV'nin heyecanla beklenen dizisi Kader Bağları bu akşam yeni bölüm ile Fox TV yayın akışı listesinde yer aldı. Dizi saat 20.00'de 5. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun başrolde olduğu Kader Bağları bu akşam yayınlanacak bölümle final yaparak ekran yolculuğunu tamamlayacak.

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KADER BAĞLARI 5. BÖLÜM!

Sevda ve Kerem'in herkesi karşılarına alıp evliliğe doğru giden dolu dizgin aşkları Perihan'ın onayını alır ancak Nüzhet asla bu evliliği kabul etmeyeceğini ilan eder. Sevda ve Kerem'in aşklarına tahammülü olmayan Rana da gemileri yakar ve Nüzhet'e savaş açar. Geçmişin utancını sırlarıyla birlikte gömen ve iyice sıkışan Nüzhet, Vedat'ın beklenmeyen mesajıyla alt üst olur ve Kerem'i karşısında bulur.

KADER BAĞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bambaşka Biri
14:00 Hudutsuz Sevda
16:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
22:45 Adım Farah
02:00 Bambaşka Biri
04:45 Aşk Yeniden
05:30 Kefaret

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